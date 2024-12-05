İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar

Ramallah merkezli Kadın Hukuki Yardım ve Danışmanlık Merkezi'nde (WCLAC) çalışan ve yakın zamanda Londra'ya yaptıkları ziyarette MEE ile uzun uzun konuşan Khraim ve meslektaşı Amal Abusrour'un her zaman bu kadar çok hikaye duyması mümkün değildi.