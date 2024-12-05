Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
12:43
İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar
Bugüne kadar İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı belgeleyen birçok araştırma yapıldı. Ancak yayınlanan yeni bir inceleme yaşananların soykırımdan da öte olduğunu gösterdi. Filistinli kadınlara yönelik şiddeti belgeleyen araştırmacılar, 7 Ekim'den bu yana çok sayıda kadının İsrail askerleri tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve artık sessizliklerini bozduklarını bildirdi.