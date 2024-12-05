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Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:43

İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar

Bugüne kadar İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı belgeleyen birçok araştırma yapıldı. Ancak yayınlanan yeni bir inceleme yaşananların soykırımdan da öte olduğunu gösterdi. Filistinli kadınlara yönelik şiddeti belgeleyen araştırmacılar, 7 Ekim'den bu yana çok sayıda kadının İsrail askerleri tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve artık sessizliklerini bozduklarını bildirdi.

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İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar

Filistinli kadınlara yönelik şiddeti belgeleyen araştırmacılar, Filistinli kadınların son 75 yıldır İsrail askerleri tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve 7 Ekim'deki İsrail'in Gazze saldırılarından bu yana vakaların artması nedeniyle deneyimleri hakkında yeni yeni konuşmaya başladıklarını bildirdi.

İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar

ARAŞTIRMACILAR CİNSEL SALDIRIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Middle East Eye'a (MME) açıklama yapan araştırmacı Kefaya Khraim, "Batı Şeria'da, Kudüs'te ve Gazze'de kadınların cinsel saldırıya uğradığını, çıplak arama yapıldığını ve cinsel organlarının dövüldüğünü duyduk." ifadelerini kullandı.

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İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar

Ramallah merkezli Kadın Hukuki Yardım ve Danışmanlık Merkezi'nde (WCLAC) çalışan ve yakın zamanda Londra'ya yaptıkları ziyarette MEE ile uzun uzun konuşan Khraim ve meslektaşı Amal Abusrour'un her zaman bu kadar çok hikaye duyması mümkün değildi.

İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar

UZUN SÜREDİR SAKLANIYORDU

Onlarca yıldır birçok Filistinli kadın, İsrail askerlerinin kendilerine uyguladığı cinsel şiddeti kendilerine saklıyor, hatta bunu en yakın arkadaşlarıyla veya aileleriyle bile paylaşmıyordu.

İsrail alçaklığı belgelendi: Filistinli kadınlara cinsel işkence! Kabusu böyle anlattılar

Bu kısmen utançtan veya rezil olma korkusundan kaynaklanıyordu. Bazen de olanların cinsel saldırı olduğu gerçeğinin kabullenilmemesinden kaynaklanıyordu.

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