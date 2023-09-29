Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü

EŞİ POLİSİ ARADI

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinin Cleveland şehrinde çok korkunç bir olay yaşandı. 37 yaşındaki eski palyaço, ilk olarak eşini öldürmekle tehdit etti. Eşi polisi arayıp polise kocasının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söylediği telefonun diğer ucundaki polis, bir silah sesi duydu.