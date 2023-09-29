Giriş Tarihi: 29.09.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:03
Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü
Sinemaya uyarlansa sırıtmayacak bir olay yaşandı. Zamanında palyaçoluk yapan 37 yaşındaki bir özel eğitim öğretmeni, cinnet geçirip karısını acımasızca öldürdü. Ajanslardan gelen bilgi doğrultusunda polislere teslim olmakta direnen palyaço, daha sonra polisler tarafından yakalandı. Yaşanan bu olay, özellikle palyaço fobisine sahip insanların tüylerini diken diken etti.