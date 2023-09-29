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Haberler Galeri Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü
Giriş Tarihi: 29.09.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:03

Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü

Sinemaya uyarlansa sırıtmayacak bir olay yaşandı. Zamanında palyaçoluk yapan 37 yaşındaki bir özel eğitim öğretmeni, cinnet geçirip karısını acımasızca öldürdü. Ajanslardan gelen bilgi doğrultusunda polislere teslim olmakta direnen palyaço, daha sonra polisler tarafından yakalandı. Yaşanan bu olay, özellikle palyaço fobisine sahip insanların tüylerini diken diken etti.

ULAŞ AYDOĞAN
Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü

37 yaşındaki özel eğitim öğretmeni ve eski palyaço James Anderson, mutlu bir evliliğini eşini öldürerek bitirdi. Dışarıdan çok mutlu gözüken çekirdek ailenin sonu, eski palyaçonun cinnet geçirmesiyle oldu.

Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü

EŞİ POLİSİ ARADI

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinin Cleveland şehrinde çok korkunç bir olay yaşandı. 37 yaşındaki eski palyaço, ilk olarak eşini öldürmekle tehdit etti. Eşi polisi arayıp polise kocasının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söylediği telefonun diğer ucundaki polis, bir silah sesi duydu.

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Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü

Kadının sesi ansızın kesilirken, polisler ve SWAT ekipleri anında olay yerine müdahale etmeye gitti.

Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Polisin teslim ol ihtarına uymayan Anderson, uzun süren uğraşlar sonucu teslim oldu. Eve giren polis, kanlar içinde kalmış 3 yaşındaki çocuğu derhal hastaneye götürdü. Çocukta herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıktı.

Film gibi olay! “Bay Cazzz” lakaplı eski palyaço cinnet geçirip karısını çocuğunun gözlerinin önünde acımasızca öldürdü

OTOBİYOGRAFİSİNE ULAŞILDI

Karısını acımasızca öldüren palyaçonun online otobiyografisine ulaşılırken, "İşte değilken ailemle birlikte olmayı çok seviyorum.

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