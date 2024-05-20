Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
13:01
Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!
Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den ayrılma planlarını doğrulayan hızlı teslimat uygulaması Getir'in, büyük bir krizin içinde olduğu ortaya çıktı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre daha önce üç yıllık sponsorluk anlaşması yaptığı İngiliz Tottenham Hotspur kulübüne borcunu kapatmayan Getir'in mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.