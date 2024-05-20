Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:01

Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den ayrılma planlarını doğrulayan hızlı teslimat uygulaması Getir'in, büyük bir krizin içinde olduğu ortaya çıktı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre daha önce üç yıllık sponsorluk anlaşması yaptığı İngiliz Tottenham Hotspur kulübüne borcunu kapatmayan Getir'in mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!

Pandemi döneminde rekor değere ulaşarak yurt dışına açılan hızlı teslimat uygulaması Getir, finansal bir kriz yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Getir, Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını duyurmuştu.

ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.

Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared'den yeni bir finansman sağladı. Şirket, bu finansmanı Türkiye'deki işlerinde rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacağını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!

KULÜBE BORCUNU ÖDEMEDİ

İngiltere pazarından çekilme kararının duyurulmasının ardındansa büyük bir kriz baş gösterdi. İngiliz Sky News'un haberine göre, ülkeden ayrılma planlarını doğrulayan Getir'in Tottenham Hotspur futbol kulübüne milyonlarca sterlin borcu bulunduğu öğrenildi.

Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Sky News'tan Mark Kleinman'ın haberine göre, kulüple üç yıllık antrenman sponsorluğu anlaşması pazar günü Premier Lig sezonunun sonunda biten Getir'in, kulübe 5 milyon sterline yakın borcu olduğu anlaşıldı.

Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!

Şirketin, kulübe olan mali yükümlülüklerini ne zaman yerine getireceği bilinmezken Getir, Sky News'un yorum taleplerine yanıt vermedi.

SON DAKİKA