Getir’de büyük kriz! İngiltere’de sponsorluk anlaşması yapmıştı: Milyonlarca sterlin borca battı!

Pandemi döneminde rekor değere ulaşarak yurt dışına açılan hızlı teslimat uygulaması Getir, finansal bir kriz yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Getir, Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını duyurmuştu.

ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.