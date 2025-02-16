Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
10:38
GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Pakistan'a ziyaret gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan, İslamabad'da kritik temaslarda bulunmuştu. Özellikle Türkiye ile Pakistan arasında stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve Başkan Erdoğan'ın Başbakan Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmeler Rum basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan'ın en köklü gazetelerinden Kathimerini'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) uzantısı Knews, alçak ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı ve iki ülkenin yakın ilişkiler içinde olmasından tedirgin oldu.