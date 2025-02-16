Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar
Giriş Tarihi: 16.02.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:38

GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Pakistan'a ziyaret gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan, İslamabad'da kritik temaslarda bulunmuştu. Özellikle Türkiye ile Pakistan arasında stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve Başkan Erdoğan'ın Başbakan Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmeler Rum basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan'ın en köklü gazetelerinden Kathimerini'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) uzantısı Knews, alçak ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı ve iki ülkenin yakın ilişkiler içinde olmasından tedirgin oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin GKRY uzantısı Knews, "Pakistan ve Türkiye bağlarını güçlendiriyor, Kıbrıs konusundaki tartışmalı duruşlarını yeniden teyit ediyor" başlıklı manşetinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar

İKİLİ GÖRÜŞMELER RUMLARI PANİKLETTİ

Haberde, Türkiye ile Pakistan'ın yakın ilişkiler içinde olmasından duyulan tedirginlik şu ifadelerle belirtildi: "İslamabad, yeni ekonomik ve güvenlik anlaşmalarının ardından Ankara'nın Kıbrıs konusundaki tutumunu destekliyor."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar

Rum gazetesi, iki ülke liderinin bir araya gelmesini hem "uluslararası hukuka" hem de "GKRY"ya karşı bir meydan okuma olarak niteledi.

GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar

GKRY MEDYASI ÇILGINA DÖNDÜ

Haberde, "Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Türkiye ve Pakistan'ın, uluslararası hukuka ve Kıbrıs'ın egemenliğine doğrudan meydan okuyan stratejik ortaklıklarını ve pozisyonlarını güçlendirmek için İslamabad'da bir araya geldikleri" belirtildi.

GKRY gazetesinden küstah manşet: Rum basını Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Türkiye Pakistan iş birliğine saldırdılar

Küstah gazete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni "Kıbrıs'ı işgal eden yasa dışı rejim" olarak tanımlayıp Şerif'in, Türkiye yanlısı politikalarından rahatsız oldu.

SON DAKİKA