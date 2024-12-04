Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
10:18
Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor
Güney Kore'de dün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilan etmişti. Böylelikle siyasi partilerin faaliyetleri ve halka açık protestolar yasaklanmış oldu. Kararın ardından sokaklarda polis ile göstericiler çatıştı. Askerler parlamento binasını bastı. Ayrıca muhalefetten de çok sert bir tepki geldi ve Ulusal Meclis'te yaptıkları oylamayla uygulamayı geri çektiler. Baskılara dayanamayan Yoon da geri adım atmak zorunda kaldı ve görevden alınma eşiğine kadar geldi.