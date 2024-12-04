Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI'NDAN GERİ ADIM

Ancak bildiriden birkaç saat sonra, 300 üyesinden 190'ının hazır bulunduğu Güney Kore parlamentosu, Yoon'un partisinden hazır bulunan 18 üye de dahil olmak üzere sıkıyönetimin kaldırılmasını gerektiren bir önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Ardından Yoon da sıkıyönetim konusunda geri adım attı.