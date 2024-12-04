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Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:18

Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor

Güney Kore'de dün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilan etmişti. Böylelikle siyasi partilerin faaliyetleri ve halka açık protestolar yasaklanmış oldu. Kararın ardından sokaklarda polis ile göstericiler çatıştı. Askerler parlamento binasını bastı. Ayrıca muhalefetten de çok sert bir tepki geldi ve Ulusal Meclis'te yaptıkları oylamayla uygulamayı geri çektiler. Baskılara dayanamayan Yoon da geri adım atmak zorunda kaldı ve görevden alınma eşiğine kadar geldi.

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Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, salı günü geç saatlerde yaptığı bir televizyon konuşmasında ülkeyi nükleer silahlara sahip Kuzey Kore ve Pyongyang yanlısı devlet karşıtı güçlerden korumak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Ardından ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor

ORDU PARLAMENTO BİNASINI BASTI

Karar sonrası ordu alarm durumuna geçti ve silahlı birlikler Seul'deki Ulusal Meclis binasına girdi. Tam teçhizatlı askerlerin kırılmış pencerelerden parlamento binasına tırmanması ve askeri helikopterlerin tepede uçmasıyla kaotik sahneler yaşandı. Parlamento görevlileri askerleri geri püskürtmek için yangın söndürücü sıktı ve protestocular dışarıda polisle çatıştı.

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Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor

Ordu, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerinin yasaklanacağını, medya ve yayıncıların ise sıkıyönetim komutanlığının kontrolüne alınacağını aktardı.

Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI'NDAN GERİ ADIM

Ancak bildiriden birkaç saat sonra, 300 üyesinden 190'ının hazır bulunduğu Güney Kore parlamentosu, Yoon'un partisinden hazır bulunan 18 üye de dahil olmak üzere sıkıyönetimin kaldırılmasını gerektiren bir önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Ardından Yoon da sıkıyönetim konusunda geri adım attı.

Güney Kore’de siyasi kriz: Askerler parlamentoyu bastı! Devlet Başkanı’nın istifası isteniyor

Sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra Ulusal Meclis'in dışında bulunan protestocular bağırıp alkışladı. "Kazandık!" diye slogan attılar ve bir gösterici davul çaldı.

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