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Haberler Galeri Hacı Amca lakaplı adam tam 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! Altında yatan acı gerçek bakın ne çıktı
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:41

Hacı Amca lakaplı adam tam 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! Altında yatan acı gerçek bakın ne çıktı

Dünya İran'dan gelen haberi konuşuyor. İran'ın Faraşbend bölgesinde yaşayan Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak türden bir rekora sahipti. Tamı tamına 65 yıldır hiç yıkanmamış, su ve sabunla hiçbir şekilde ilişki kurmamış ve tıraş olmamıştı. Üstelik sadece hayvan leşleriyle besleniyordu. ''Dünyanın en kirli adamı'' olarak seçilen yaşlı adam, dünya basınına da konu olmuştu. "Hacı Amca" lakaplı adam, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti. Amoo Hadji'nin bu durumda olmasının sebebi ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Hacı Amca lakaplı adam tam 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! Altında yatan acı gerçek bakın ne çıktı

İran'ın Faraşbend bölgesindeki bir köyde yaşayan Amoo Hadji, tam 65 yıldır duş almıyordu. Banyo yapmayı bir kenara bırakın, hiçbir şekilde su ve sabunla temas etmiyor, traş olmuyor ve sadece hayvan leşleriyle besleniyordu. Hijyenik olmayan bir çevrede kötü bir yaşam süren yaşlı adamın vücudu kir tabakası ile kaplanmıştı. En ilginç rekorlardan birine imza atan 85 yaşındaki adam, ''Dünyanın en pis adamı'' seçilmişti. Amoo Hadji, köylüler tarafından yıkanmasının ardından hayatını kaybetti. Yaşlı adamın hiç yıkanmamasının sebebi ise duyanları oldukça şaşırtıyor.

Hacı Amca lakaplı adam tam 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! Altında yatan acı gerçek bakın ne çıktı

İran'ın Fars eyaletindeki Feraşbend şehrine bağlı Dejgah köyünde yaşayan Amoo Hadji, tamı tamına 65 yıldır yıkanmıyor ve tıraş olmuyordu. Banyo yapmak bir kenara dursun, su ve sabunla hiçbir şekilde temas etmiyordu.

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Hacı Amca lakaplı adam tam 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! Altında yatan acı gerçek bakın ne çıktı

Hijyenik olmayan bir çevrede son derece kötü bir yaşam sürdüren yaşlı adamın vücudunu kir tabakası kaplamıştı.

Hacı Amca lakaplı adam tam 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! Altında yatan acı gerçek bakın ne çıktı

Taze yiyeceklere erişebilmesine rağmen tercih etmeyen Hadji, genellikle hayvan leşleri ile besleniyordu.

Hacı Amca lakaplı adam tam 65 yıldır yıkanmıyordu, duş aldıktan sonra hayatını kaybetti! Altında yatan acı gerçek bakın ne çıktı

Tek özel zevki ise kendi gibi kirli olan ve su borusundan yaptığı piposunu içmekti. Hadji, piposuyla hayvan gübresini ciğerlerine çekiyordu.

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