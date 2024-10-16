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Haberler Galeri Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış
Giriş Tarihi: 16.10.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:02

Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış

Siyonist İsrail, Eylül ayının ortasında Hizbullah'a ait olan çağrı cihazlarına saldırı düzenlemişti. Çağrı cihazlarının patlaması sonrası binlerce kişi yaralandı ve 40 kişi de yaşamını yitirmişti. Saldırının nasıl gerçekleştiği birçok soruyu gündeme getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda ABD basınına düşen haberler sonrası bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Reuters'ın yaptığı bir araştırma ile çağrı cihazı planının bilinmeyen yönleri gözler önüne serildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış

İsrail, Lübnan'da 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait olan iletişim cihazlarını patlatmıştı. Olay sonrası saldırıların nasıl gerçekleştiği merak konusu olmuştu.

İsrail'in istihbarat servisi Mossad, 2022'de çağrı cihazlarını patlayıcılarla doldurma planına başlamıştı. Mossad, Hizbullah'ın yeni çağrı cihazları satın almak istediğinden haberdar olmasından sonra içinde patlayıcı olan ürünleri üretmeye başladı.

Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış

GÖRÜNMEZ PATLAYICI

Reuters'ın haberine göre, pil takımının fotoğrafları ortaya çıktı. Çağrı cihazlarını üreten ajanlar, küçük ama güçlü bir plastik patlayıcıyı ve X-ışınlarında görünmeyen bir pil tasarladı.

Lübnanlı kaynaklara ve fotoğraflara göre, iki dikdörtgen pil hücresi arasına altı gram patlayıcı içeren plastik madde sıkıştırıldı.

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Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış

Kaynak ve iki bomba uzmanı, montajın alışılmadık olduğunu aktardı. Daha önce görülmemiş bir düzenekti. Patlamayı tetikleyen malzemenin hiçbir metal bileşeni olmaması, onun bir avantajıydı.

Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış

HİZBULLAH ŞÜPHEYE RASTLAMADI

Şubat ayında çağrı cihazlarını aldıktan sonra Hizbullah, konuya aşina iki kişinin bildirdiğine göre ürünlerde patlayıcı olup olmadığını araştırdı. Hizbullah çağrı cihazlarını, havaalanı güvenlik tarayıcılarından geçirdi. Ancak şüpheli herhangi bir şey görülmedi.

Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış

Lübnanlı kaynağa göre, Hizbullah bir noktadan sonra cihazın pilinin beklenenden daha hızlı tükendiğini fark etti. Ancak, sorun büyük güvenlik endişelerine yol açmadığı için ürünler Hizbullah üyelerine teslim edilmeye devam edildi. Hizbullah, hiçbir şeyden şüphelenmedi.

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