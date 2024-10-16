Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış

GÖRÜNMEZ PATLAYICI

Reuters'ın haberine göre, pil takımının fotoğrafları ortaya çıktı. Çağrı cihazlarını üreten ajanlar, küçük ama güçlü bir plastik patlayıcıyı ve X-ışınlarında görünmeyen bir pil tasarladı.

Lübnanlı kaynaklara ve fotoğraflara göre, iki dikdörtgen pil hücresi arasına altı gram patlayıcı içeren plastik madde sıkıştırıldı.