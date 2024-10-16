Giriş Tarihi: 16.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
17:02
Hizbullah’ın nasıl oyuna geldiği ortaya çıktı: Bakın çağrı cihazlarının içinde ne varmış
Siyonist İsrail, Eylül ayının ortasında Hizbullah'a ait olan çağrı cihazlarına saldırı düzenlemişti. Çağrı cihazlarının patlaması sonrası binlerce kişi yaralandı ve 40 kişi de yaşamını yitirmişti. Saldırının nasıl gerçekleştiği birçok soruyu gündeme getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda ABD basınına düşen haberler sonrası bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Reuters'ın yaptığı bir araştırma ile çağrı cihazı planının bilinmeyen yönleri gözler önüne serildi.