Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
10:25
İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! 'Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor'
ABD'de yönetime gelen yeni Cumhuriyetçi yönetim beklenmedik dış politika hamleleriyle Avrupa'nın dengelerini altüst etti. Washington, Rusya ile yakınlaşarak, Ukrayna'ya sırtını çevirdi. Kiev'in yanında saf tutan AB liderleri de kıtanın güvenliğini sağlamak için çeşitli adımlar attı. Ancak Ankara'nın da sıklıkla dile getirdiği gibi Avrupa'nın geleceği Türkiye'siz şekillenemez. Bu durumun farkında olan Batı basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk ordusuna olan ihtiyaçlarının altını çizdi.