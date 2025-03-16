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Haberler Galeri İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! 'Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor'
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:25

İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! 'Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor'

ABD'de yönetime gelen yeni Cumhuriyetçi yönetim beklenmedik dış politika hamleleriyle Avrupa'nın dengelerini altüst etti. Washington, Rusya ile yakınlaşarak, Ukrayna'ya sırtını çevirdi. Kiev'in yanında saf tutan AB liderleri de kıtanın güvenliğini sağlamak için çeşitli adımlar attı. Ancak Ankara'nın da sıklıkla dile getirdiği gibi Avrupa'nın geleceği Türkiye'siz şekillenemez. Bu durumun farkında olan Batı basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk ordusuna olan ihtiyaçlarının altını çizdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! ’Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor’

ABD ile AB arasında gerginlik artarken, Batı basınında Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'ye olan ihtiyacı vurgulayan dikkat çeken bir analiz haber yayınlandı.

İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! ’Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor’

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK HAMLELERİ GÜNDEMDE

İngiltere merkezli The Telegraph, "Erdoğan, Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezine yerleştirmek için kargaşayı (ABD ve AB arasındaki) kullanıyor" başlıklı haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın denge siyaseti güttüğü ve mevcut konjonktürel şartları iyi analiz ettiğine vurgu yapıldı.

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İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! ’Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor’

AVRUPA TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYUYOR

Gazete, Türkiye'nin güçlü ordusu, savunma sanayisi ve stratejik konumuyla Avrupa güvenliği için kilit bir aktör haline geldiğinin altını çizdi. Türkiye'nin, Rusya'nın Karadeniz'den Akdeniz'e geçmesi gereken hayati öneme sahip İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kontrol ettiği belirtildi.

İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! ’Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor’

"TÜRK ORDUSU KITANIN GÜVENLİĞİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Haberde, Türk ordusuna duyulan ihtiyaca geniş yer verildi. The Telegraph, "Türk askerleri çoğu Avrupa devletinin askerlerinden daha fazla savaş tecrübesiyle avantajlı konumda. Türk ordusu, NATO görevlerinde yer alan diğer Avrupa ülkelerinin sahip olmadığı özerk hareket etme deneyimine de sahip." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! ’Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor’

Haberde ayrıca Türk ordusunun NATO'nun en kuvvetli ikinci ordusu olduğunun altı çizildi. Türk ordusunun aktif personeliyle yalnızca Avrupa'nın savunması için değil, aynı zamanda herhangi bir Ukrayna barış gücü için de olmazsa olmaz hale geldiğinden bahsedildi.