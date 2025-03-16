İngiliz basını yazdı: Avrupa’nın güvenliği Ankara’ya bağlı! ’Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın merkezine yerleştiriyor’

Haberde ayrıca Türk ordusunun NATO'nun en kuvvetli ikinci ordusu olduğunun altı çizildi. Türk ordusunun aktif personeliyle yalnızca Avrupa'nın savunması için değil, aynı zamanda herhangi bir Ukrayna barış gücü için de olmazsa olmaz hale geldiğinden bahsedildi.