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Haberler Galeri İngiltere de gündeme aldı: Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı
Giriş Tarihi: 21.11.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 18:22

İngiltere de gündeme aldı: Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

Avustralya hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Eğer yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan, İngiltere Teknoloji Bakanı Peter Kyle, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımlarının yasaklanmasına ilişkin yeni bir yasanın gündem olduğunu söyledi. Söz konusu yasak kararına Elon Musk da dahil oldu. Musk yasak kararını eleştirdi.

İngiltere de gündeme aldı: Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, Perşembe günü parlamentoda Online Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı sundu. Rowland, bu düzenlemeyi "dünya lideri sosyal medya reformu" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

İngiltere de gündeme aldı: Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

"Albanese hükümeti, sosyal medya erişiminde alt sınırı 16 yaş olarak belirleyen dünya çapında öncü bir yasa getiriyor. Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor."

Tasarıya göre sosyal medya platformlarının, yaş sınırını ihlal eden kullanıcıların hesap açmasını engellemek için "makul adımlar" atması gerekiyor.

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İngiltere de gündeme aldı: Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

Bu adımları atmayan şirketlere ağır para cezaları uygulanacak. Yasağın TikTok, X (eski adıyla Twitter), Instagram ve Snapchat gibi popüler platformları kapsaması bekleniyor, ancak yasaklı hizmetlerin kesin listesi henüz açıklanmadı.

İngiltere de gündeme aldı: Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

Uygulama süreci ve tepkiler

CNN'in haberine göre; tasarı, hem hükümet hem de muhalefet partilerinden destek almış durumda ve kabul edilmesi halinde bir yıl içinde yürürlüğe girecek.

Bakan Rowland, düzenlemenin sorumluluğu çocuklara veya ebeveynlere değil, sosyal medya platformlarına yüklediğini belirterek şunları söyledi:

İngiltere de gündeme aldı: Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

"Bu, genç Avustralyalılar için daha güvenli ve sağlıklı bir çevrimiçi ortam oluşturmayı desteklemekle ilgili."

Bu düzenleme, son dönemde çevrimiçi zorbalık nedeniyle yaşamına son veren çocuklarla ilgili gündeme gelen üzücü olayların ardından geldi.

Ayrıca, ebeveynlerden, çocuklarının çevrimiçi olma baskısıyla başa çıkmakta zorlandıklarına dair birçok şikayet alındı.

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