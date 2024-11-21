İngiltere de gündeme aldı: Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı

"Albanese hükümeti, sosyal medya erişiminde alt sınırı 16 yaş olarak belirleyen dünya çapında öncü bir yasa getiriyor. Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor."

Tasarıya göre sosyal medya platformlarının, yaş sınırını ihlal eden kullanıcıların hesap açmasını engellemek için "makul adımlar" atması gerekiyor.