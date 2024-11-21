Giriş Tarihi: 21.11.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
18:22
İngiltere de gündeme aldı: Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yasak planı
Avustralya hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Eğer yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan, İngiltere Teknoloji Bakanı Peter Kyle, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımlarının yasaklanmasına ilişkin yeni bir yasanın gündem olduğunu söyledi. Söz konusu yasak kararına Elon Musk da dahil oldu. Musk yasak kararını eleştirdi.