İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular

İSLAM KARŞITLARINDAN İNGİLTERE SEÇİMLERİNE MÜDAHALE

Ayrıca istihbarat raporuna göre, sert politikalarıyla tanınan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bağlı bu aşırılık yanlılarının, İngiltere seçimlerine müdahale ettiklerinden korkuluyor. Buna göre, aşırılık yanlıları, Hindulara hangi partilere oy vermeleri ya da vermemeleri gerektiği bildiriliyor.