Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
11:27
İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular
İngiltere'deki Müslümanlar sıklıkla farklı toplulukların baskısına uğruyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir araştırma, durumun daha da kötüye gideceğini gösterdi. Polis raporuna göre, İslam düşmanı gruplar tek bir çatı altında birleşti. Ayrıca, aşırılık yanlısı Hindutva destekçilerinin seçimlere müdahale etmekten sokak çatışmalarını körüklemeye kadar çeşitli faaliyetlerde bulundukları gözler önüne serildi.