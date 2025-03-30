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Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 11:27

İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular

İngiltere'deki Müslümanlar sıklıkla farklı toplulukların baskısına uğruyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir araştırma, durumun daha da kötüye gideceğini gösterdi. Polis raporuna göre, İslam düşmanı gruplar tek bir çatı altında birleşti. Ayrıca, aşırılık yanlısı Hindutva destekçilerinin seçimlere müdahale etmekten sokak çatışmalarını körüklemeye kadar çeşitli faaliyetlerde bulundukları gözler önüne serildi.

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İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin polis raporuna dayandırdığı haberine göre, İngiltere'deki aşırılık yanlısı Hindular (Hindutva destekçileri), Müslümanlara karşı "ortak nefret" nedeniyle aşırı sağcı gruplarla ittifak kuruyor.

İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular

İSLAM KARŞITLARINDAN İNGİLTERE SEÇİMLERİNE MÜDAHALE

Ayrıca istihbarat raporuna göre, sert politikalarıyla tanınan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bağlı bu aşırılık yanlılarının, İngiltere seçimlerine müdahale ettiklerinden korkuluyor. Buna göre, aşırılık yanlıları, Hindulara hangi partilere oy vermeleri ya da vermemeleri gerektiği bildiriliyor.

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İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular

"ENDİŞE VERİCİ AŞIRILIKÇI GRUP"

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) tarafından hazırlanan gizli rapor, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın, ülkedeki aşırılık yanlıları üzerine yürüttüğü inceleme sürecinden iki ay sonra ortaya çıktı.

İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular

Bu araştırma, 2022 yazında Leicester'da yaşanan şiddet olaylarında rol oynadığı gerekçesiyle Hindutva'yı ilk kez bir hükümet raporunda endişe verici aşırılık olarak tanımladı.

Raporda "Hindutva, Hinduizm'den farklı olan bir siyasi harekettir. Hintli Hinduların üstünlüğünü savunur ve Hindistan'da tek tip bir Hindu devleti kurulmasını hedefler." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’deki Müslümanlar için yeni tehdit! Aşırılık yanlıları harekete geçti: İttifak kurdular

Raporda ayrıca, Hindutva destekçilerinin, Hindular ile Müslümanlar arasındaki toplumsal ilişkileri kötüleştirebileceği belirtildi.