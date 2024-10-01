Giriş Tarihi: 01.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
23:24
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik
İran Devrim Muhafızları, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İran'ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik" dedi.