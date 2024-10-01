İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik

"HEDEFLER YÜZDE 90 BAŞARI ORANIYLA VURULDU"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifade edildi.