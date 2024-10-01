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Haberler Galeri İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik
Giriş Tarihi: 01.10.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 23:24

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik

İran Devrim Muhafızları, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İran'ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik" dedi.

İHA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden ve Lübnan'a kara harekatı düzenleyerek Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine çeviren İsrail ordusuna yanıt İran'dan geldi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik

200 FÜZE ATEŞLENDİ

İran Devrim Muhafızlar, Hamaney'in talimatıyla İsrail'e füze saldırı düzenledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik komisyonu ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada, "Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 200 füze ateşlendi. Mevcut bilgiler askeri hedeflerin büyük bir çoğunluğunun vurulduğu yönünde" dedi.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik

"HEDEFLER YÜZDE 90 BAŞARI ORANIYLA VURULDU"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad-2" adı verilen operasyonda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri tesislerin hedef alındığı ve hedeflerin geniş çaplı savunma sistemleriyle korunmasına rağmen yüzde 90 başarı oranıyla vurulduğu" ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik

"YIKICI VE PİŞMAN EDİCİ KARŞILIK VERİLECEK"

Operasyonun "meşru savunma hakkı çerçevesinde ve uluslararası hukuka dayanılarak gerçekleştirildiği ve düşmanların her türlü aptallığına yıkıcı ve pişman edici karşılık verileceği" kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: Siyonist rejimin katliamlarına cevap verdik

PEZEŞKİYAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Tahran yönetiminden de ilk açıklama geldi.

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