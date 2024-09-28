İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi

ABD'Yİ SUÇLADI: SALDIRININ EMRİ...

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.