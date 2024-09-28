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Haberler Galeri İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:17

İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır." dedi. Öte yandan, İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.

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İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.

İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

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İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi

ABD'Yİ SUÇLADI: SALDIRININ EMRİ...

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi

İRAN'DA 5 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.

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