Giriş Tarihi: 28.09.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
19:17
İran, Nasrallah’a yönelik suikastla ilgili ABD’yi suçladı: Saldırının emri New York’tan verildi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır." dedi. Öte yandan, İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.