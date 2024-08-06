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Haberler Galeri İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:54

İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…

Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı vahşete kayıtsız kaldı. 21. Yüzyıl'ın soykırımına imza atan İsrail'in düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Siyonist İsrail'in hapishanelerinde ise görülmeyen bir vahşet vardı. Filistinli mahkumlar, yaşadıkları kabus dolu günleri anlattı…

İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…

Eli kanlı Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar, soykırım boyutuna ulaştı. Katliamlarda binlerce masum sivil hayatını kaybederken dünya, bu vahşete kayıtsız kaldı. BBC ise İsrail'in önde gelen insan hakları kuruluşlarından B'tselem'ın İsrail'deki hapishane koşullarıyla ilgili raporu gündeme taşıdı.

İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…

"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ" RAPORU

Kuruluşun "Cehenneme hoş geldiniz" adlı raporunda geçtiğimiz günlerde salıverilen 55 Filistinli mahkumun ifadeleri yer aldı. Filistinli mahkumlar, hapishanelerde görülmeyen insanlık dışı uygulamaları ve işkenceleri anlattı.

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İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…

Mahkumlar, son 10 ayda sistematik işkencelerin daha da arttığını vurguladı. B'stelem'in raporu dışında, BM'nin geçen hafta açıkladığı bir rapor da dahil, bir dizi çalışmada Filistinli mahkumlara yönelik şoke edici eziyet iddiaları yer aldı.

İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…

B'tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak "Hepsi bize, tekrar tekrar aynı şeyi anlattılar. Süregiden eziyet, günlük şiddet, fiziksel ve psikolojik şiddet, aşağılama, uykusuz bırakma, aç bırakma" açıklamasını yaptı. Novak, İsrail hapishanelerinin Filistinliler için birer işkence kampına dönüştüğünü vurguladı.

İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…

"BİZİ 50 DAKİKA BOYUNCA DÖVDÜLER"

Mahkumlardan Firas Hassan, hapishanedeki koşulların 7 Ekim'den sonra hızla kötüleştiğini anlattı. "20 gardiyan tarafından ciddi şekilde dövüldük. Maskeli adamlar bizi coplarla, sopalarla, köpeklerle ve ateşli silahlarla dövdü.

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