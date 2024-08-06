Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:54
İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…
Dünya, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı vahşete kayıtsız kaldı. 21. Yüzyıl'ın soykırımına imza atan İsrail'in düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Siyonist İsrail'in hapishanelerinde ise görülmeyen bir vahşet vardı. Filistinli mahkumlar, yaşadıkları kabus dolu günleri anlattı…