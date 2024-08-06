İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…

B'tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak "Hepsi bize, tekrar tekrar aynı şeyi anlattılar. Süregiden eziyet, günlük şiddet, fiziksel ve psikolojik şiddet, aşağılama, uykusuz bırakma, aç bırakma" açıklamasını yaptı. Novak, İsrail hapishanelerinin Filistinliler için birer işkence kampına dönüştüğünü vurguladı.