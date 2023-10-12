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Haberler Galeri İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:38

İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail resmen savaş ilan etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda yüzlerce masum sivil hayatını kaybederken, Batı bu süreçte yine ikiyüzlü bir politika izleyerek Tel Aviv yönetiminin katliamlarını görmezden geliyor. Son olarak İngiliz basınının giriştiği algı operasyonu başarısız oldu. The Sun gazetesinde köşe yazarlığı yapan Piers Morgan yayında İsrail savunuculuğuna soyundu. Programın konuğu Grace Blakeley, tüm gerçekleri sunucunun yüzüne vurdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattığını açıkladı. Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın başlattığı operasyonun ardından resmen savaş ilan etti ve Gazze Şeridi'ni ablukaya aldı.

İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...

İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail; yaşlı, çocuk ve kadın demeden yüzlerce insanın ölümüne sebep oldu. İsrail'in bölgede fosfor bombası kullandığı da iddia edildi.

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İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...

1354 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 BİN 49 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında da 31 Filistinlinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...

İKİYÜZLÜ BATI, İSRAİL'İN SİVİL KATLİAMINI GÖRMEZDEN GELDİ

Batı medyası ise her zamanki gibi İsrail-Filistin çatışmasında "ikiyüzlü" bir politika izleyerek Tel Aviv yönetiminin sivil katliamını görmezden geldi. Avrupa Birliği (AB) Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundan İsrail'in katliam görüntülerini kaldırmasını istedi.

Bu kapsamda son olarak İngiliz basını algı operasyonuna girişti.

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