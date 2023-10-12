Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:38

İsrail savunuculuğu yapan moderatöre tokat gibi cevap! Tüm gerçekleri yüzüne vurdu: 6 bin 400 Filistinli...

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail resmen savaş ilan etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda yüzlerce masum sivil hayatını kaybederken, Batı bu süreçte yine ikiyüzlü bir politika izleyerek Tel Aviv yönetiminin katliamlarını görmezden geliyor. Son olarak İngiliz basınının giriştiği algı operasyonu başarısız oldu. The Sun gazetesinde köşe yazarlığı yapan Piers Morgan yayında İsrail savunuculuğuna soyundu. Programın konuğu Grace Blakeley, tüm gerçekleri sunucunun yüzüne vurdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...