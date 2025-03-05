Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
15:13
İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor
Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i tedirgin etmeye devam ediyor. ABD basını, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki rolünden rahatsız olduğunu ve bu nedenle Şam yönetimini zayıflatmaya çalıştığını yazdı. Öte yandan, İsrail medyasında terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Siyonistlerin bölgesel çıkarları için tehdit oluşturduğu yönünde haberler yapıldı.