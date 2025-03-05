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Haberler Galeri İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor
Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 15:13

İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor

Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i tedirgin etmeye devam ediyor. ABD basını, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki rolünden rahatsız olduğunu ve bu nedenle Şam yönetimini zayıflatmaya çalıştığını yazdı. Öte yandan, İsrail medyasında terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Siyonistlerin bölgesel çıkarları için tehdit oluşturduğu yönünde haberler yapıldı.

AA
İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde daha fazla bölgeyi hedef alırken Tel Aviv, Şam'daki merkezi hükümeti zayıf tutmak için büyük güçleri etkilemeye yönelik lobi faaliyetleri yapıyor.

İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor

İSRAİL "TÜRKİYE DESTEKLİ" GRUPLARI TEHLİKE OLARAK GÖRÜYOR

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, bu ülkeyi birleştirmeye çalışan "Türkiye destekli" grupları tehdit olarak görüyor.

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İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmasının ardından İsrail ordusu, "Dürzilere yardım için 1 milyar dolardan fazla" harcama yapacağını bildirdi.

Güvenlik uzmanları, İsrail'in bunu Dürzileri Şam hükümetini reddetmeye ikna etmek için yaptığını değerlendiriyor.

İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor

SİYONİSTLER ZAYIFLAMIŞ VE BÖLÜNMÜŞ BİR SURİYE İSTİYOR

İsrail, Suriye'nin özerk etnik bölgelerden oluşan federal bir sistem olması ve güney sınır bölgelerinin askerden arındırılması fikri etrafında dünya güçleri nezdinde lobi faaliyetleri yürütüyor.

İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor

İsrail'in vizyonu, Suriye'yi zayıflamış ve bölünmüş halde tutmayı öngörürken bazı uzmanlar bunun geri tepebileceğini söylüyor.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro, İsrail ordusunun Suriye topraklarını elinde tutmaya ve agresif müdahalelerine devam etmesi halinde Suriye iç siyasetinde İsrail'in "güçlü bir mesele" haline geleceği uyarısını yaptı.