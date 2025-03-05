İsrail’in bölgesel çıkarları tehdit altında! PKK’nın silah bırakması Siyonistleri endişelendiriyor

İsrail'in vizyonu, Suriye'yi zayıflamış ve bölünmüş halde tutmayı öngörürken bazı uzmanlar bunun geri tepebileceğini söylüyor.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro, İsrail ordusunun Suriye topraklarını elinde tutmaya ve agresif müdahalelerine devam etmesi halinde Suriye iç siyasetinde İsrail'in "güçlü bir mesele" haline geleceği uyarısını yaptı.