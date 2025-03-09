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Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 10:51

Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram olarak hafızalara kazınmıştı! Şimdiki halini gören inanamıyor...

Kemal Sunal'ın kült filmi Kapıcılar Kralında, 'Seyit'in oğlu İbram' karakteriyle hafızalara kazınan Soner Yağız, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Filmde babasına yardım eden sevimli çocuk yıldız, bugün 50'li yaşlarına ulaştı. Yıllar ona bambaşka bir görünüm kazandırdı; öyle ki onu tanımak neredeyse imkansız! İşte Soner Yağız'ın şimdiki hali…

Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram olarak hafızalara kazınmıştı! Şimdiki halini gören inanamıyor...

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin rol aldığı Kapıcılar Kralı, sinema dünyasında unutulmaz yapımlar arasına girdi. Filmin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken, senaryosu ise usta kalem Umur Bugay tarafından yazılmıştı.

Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram olarak hafızalara kazınmıştı! Şimdiki halini gören inanamıyor...

SEYİT'İN OĞLU İBRAM

1976 yılında çekilen Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen izleyicisini güldürmeye devam ediyor. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan filmde, Kemal Sunal zeki ve kurnaz kapıcı Seyit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram olarak hafızalara kazınmıştı! Şimdiki halini gören inanamıyor...

ŞİMDİLERDE 50'Lİ YAŞLARINDA

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram olarak hafızalara kazınmıştı! Şimdiki halini gören inanamıyor...

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram olarak hafızalara kazınmıştı! Şimdiki halini gören inanamıyor...

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti.