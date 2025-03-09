Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
10:51
Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram olarak hafızalara kazınmıştı! Şimdiki halini gören inanamıyor...
Kemal Sunal'ın kült filmi Kapıcılar Kralında, 'Seyit'in oğlu İbram' karakteriyle hafızalara kazınan Soner Yağız, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Filmde babasına yardım eden sevimli çocuk yıldız, bugün 50'li yaşlarına ulaştı. Yıllar ona bambaşka bir görünüm kazandırdı; öyle ki onu tanımak neredeyse imkansız! İşte Soner Yağız'ın şimdiki hali…