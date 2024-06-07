Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
08:38
Katil İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu
New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımladı. Üsse getirilen Filistinli tutukluların gözaltı merkezinde 3 aya kadar kaldığı ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedildi