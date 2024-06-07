Katil İsrail’den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu

"İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinden bu yana Sde Teiman askeri üssü, suçlama veya yasal temsilci hakkı olmaksızın gözleri bağlı ve elleri kelepçeli tutuklularla doldu." alt başlığıyla açılan özel haberde, hem üste görev yapan İsrailli askerler hem de burada kaldıktan sonra serbest bırakılan Gazzelilerle yapılan röportajlara yer verildi.