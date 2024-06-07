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Haberler Galeri Katil İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu
Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 08:38

Katil İsrail'den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımladı. Üsse getirilen Filistinli tutukluların gözaltı merkezinde 3 aya kadar kaldığı ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedildi

AA
Katil İsrail’den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu

NYT'den Patrick Kingsley ile Bilal Shbair'in "İsrail'in binlerce Gazzeliyi alıkoyduğu üssün içinde" başlığıyla yayımlanan özel haberinde, İsrail ordusunun Gazzelilere yönelik işkenceyi de içeren sorgulama yöntemleri kullandığı belirtildi.

Katil İsrail’den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu

"İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinden bu yana Sde Teiman askeri üssü, suçlama veya yasal temsilci hakkı olmaksızın gözleri bağlı ve elleri kelepçeli tutuklularla doldu." alt başlığıyla açılan özel haberde, hem üste görev yapan İsrailli askerler hem de burada kaldıktan sonra serbest bırakılan Gazzelilerle yapılan röportajlara yer verildi.

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Katil İsrail’den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu

Üste görev yapan İsrail ordusuna mensup kişiler, Filistinlilere yasalar çerçevesinde davrandıklarını ve kurallara uymayan görevliler hakkında soruşturma açıldığını iddia etse de hem gözaltı merkezinden çıkan Filistinlilerin hem de bölgedeki insan hakları örgütlerinin açıklamaları bunun aksini ortaya koydu.

Katil İsrail’den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu

Habere göre mayıs ayı sonunda yaklaşık 4 bin Filistinlinin bulunduğu üste, her bir kişinin hakkında bir suçlama olmadan yürütülen sorgulama sürecinin yaklaşık 3 ay sürdüğü ve bu süre zarfında söz konusu kişilerin çeşitli işkencelere maruz kaldığı vurgulandı.

Katil İsrail’den Filistinlilere insanlık dışı muamele! Akılalmaz işkencelerini ABD basını duyurdu

İŞKENCE DE İÇEREN SORGULAMA YÖNTEMLERİ

Sde Teima üssünde son 6 ayda en az 35 tutuklunun çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiğini kaydeden ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, kimi tutukluların üsten ayrıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

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