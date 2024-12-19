Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:31

Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

Fransa'da gerçekleşen eşi benzeri görülmemiş cinsel istismar vakası ülke gündeminde şok etkisi yaratmıştı. 72 yaşındaki Dominique Pelicot'un eşine yaptıkları pes dedirtmişti. Yaşlı adamın evine en az 50 erkeği çağırıp mağdur kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği mide bulandıran olayın davası bugün görüldü. Verilen cezalar tepkilere neden oldu.

İHA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

Fransa'da 72 yaşındaki Gisele Pelicot, yine aynı yaştaki eşi Dominique Pelicot tarafından 10 yıl boyunca düzenli bir şekilde uyuşturulmuştu ve kocasının internet üzerinden rastgele tanıştığı en az 50 erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakılmıştı.

Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

KAN DONDURAN OLAYDA KARAR AÇIKLANDI

Dünyayı sarsan toplu cinsel istismar davasında karar açıklandı. Avignon şehrindeki Vaucluse Ceza Mahkemesi, Dominique Pelicot'u eşi Gisele Pelicot'a tecavüz etmek ve ilaç vererek diğer erkeklerin tecavüz etmesine yol açmak gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

Eylül ayından bu yana devam eden mahkemede diğer sanıklar ise 3 ile 15 yıl arasında hapse mahkum edildi. Sanıklardan 2'si cinsel saldırıdan, 2'si cinsel istismara teşebbüsten, Pelicot dahil diğer 47 sanık ise ağırlaştırılmış cinsel istismardan suçlu bulundu.

Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

SERBEST BIRAKILANLAR VAR

Sanıklardan ikisinin hapis cezaları ise ertelendi. Mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırılan 47 yaşındaki Abdelali Dallal'ın sağlık sorunları nedeniyle bugün serbest bırakılmasına ve özel bir cezaevine konulmasına karar verildi. Altı yıl hapis cezası alan Patrick Aron da sağlık sorunları gerekçesiyle bugün serbest bırakılacak ve daha sonra özel bir cezaevine gönderilecek.

Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

Sanıkların temyiz için 10 gün süresi bulunurken, Dominique Pelicot'un avukatı Beatrice Zavarro yaptığı açıklamada, müvekkilinin karara itiraz edip etmeme konusunda karar vermek için bu süreyi kullanacağını ifade etti.

SON DAKİKA