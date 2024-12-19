Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

SERBEST BIRAKILANLAR VAR

Sanıklardan ikisinin hapis cezaları ise ertelendi. Mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırılan 47 yaşındaki Abdelali Dallal'ın sağlık sorunları nedeniyle bugün serbest bırakılmasına ve özel bir cezaevine konulmasına karar verildi. Altı yıl hapis cezası alan Patrick Aron da sağlık sorunları gerekçesiyle bugün serbest bırakılacak ve daha sonra özel bir cezaevine gönderilecek.