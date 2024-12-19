Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:31
Korkunç dava sonuçlandı: Sapık kocanın cezası belli oldu! 72 yaşındaki kadın 50 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı
Fransa'da gerçekleşen eşi benzeri görülmemiş cinsel istismar vakası ülke gündeminde şok etkisi yaratmıştı. 72 yaşındaki Dominique Pelicot'un eşine yaptıkları pes dedirtmişti. Yaşlı adamın evine en az 50 erkeği çağırıp mağdur kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği mide bulandıran olayın davası bugün görüldü. Verilen cezalar tepkilere neden oldu.