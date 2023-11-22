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Haberler Galeri Mazlumlara ekmek 'Gazze Kuşları'ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler
Giriş Tarihi: 22.11.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 08:05

Mazlumlara ekmek 'Gazze Kuşları'ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler

5 yıl önce İsrailli bir keskin nişancı tarafından vurulan ve bacağını kaybeden Gazzeli bisiklet sporcusu Alaa al-Dali (33), dünyaya iyilik dersi veriyor. Şampiyon bisikletçi Alaa al-Dali, İsrail'in saldırılarında yaralanan 6 arkadaşıyla birlikte 'Gazze Kuşları' isimli bisiklet takımı kurdu. Ancak Gazze Kuşları, İsrail'in saldırıları ile birlikte bir anda yardım gönüllüsüne dönüştü. Direksiyon başına geçen Gazze Kuşları, harabeye dönen kentin her bir köşesinde yardıma koşuyor. Her gün aralıksız onlarca kilometre yol yapan kahramanlar, kimine ekmek kimine de su taşıyarak, gönülleri fethediyor.

Muhammed UZUN
Mazlumlara ekmek ’Gazze Kuşları’ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler

Gazze'de yaşayan bisiklet sporcusu Alaa al-Dali (33), 2018 yılında Filistinlilerin İsrail sınırında başlattığı ve "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" olarak adlandırılan protesto gösterisini izlemeye gitti. Dali, on binlerce kişinin yer aldığı meydanda bir anda yere yığıldı. İsrailli bir keskin nişancı tarafından 250 metre uzaklıktan bir gösteriyi izlerken ayağından vurulan Dali, ağır yaralandı. Ameliyat sonucunda, sağ ayağı diz altından kesildi.

Mazlumlara ekmek ’Gazze Kuşları’ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler

PES ETMEDİ, YENİDEN BAŞLADI

Ancak Alaa'nın bisiklet sürme macerası bitmedi. 3 ay sonra yeniden ayaklanan Alaa, sıfırdan yeni bir hayat kurdu. Yaptığı sıkı antrenmanlarla kısa sürede parlayan bir yıldız haline geldi. Katıldığı turnuvalarda, üst üste şampiyonluklar yaşadı.

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Mazlumlara ekmek ’Gazze Kuşları’ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler

"Özgür Filistin" hayaliyle pedal çeviren Alaa al-Dali, İsrail saldırılarında yaralanan 6 arkadaşıyla birlikte 'Gazze Kuşları' adını verdiği bisiklet takımı kurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının antrenmanları bırakıp, yardım faaliyetine başladılar. Ekip kısa sürede büyük destek gördü.

Mazlumlara ekmek ’Gazze Kuşları’ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler

3 SAAT İÇİNDE GAZZE'Yİ GEZİYOR

Direksiyon başına geçen Gazze Kuşları, harabeye dönen kentin her bir köşesinde pedal çeviriyor. Her gün aralıksız onlarca kilometre yol yapan kahramanlar, kimine ekmek kimine de su taşıyor.

Mazlumlara ekmek ’Gazze Kuşları’ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler

Sürekli bomba ve füze yağmuru altında korkusuzca pedal çeviren Gazze Kuşları, "Yürümek zorunda kalanlar bizim kadar şanslı değil. Bizler; 3 saat içinde, 150 kilometre yol yapıyoruz ve Gazze'nin tamamını gezebiliriz" diyor.

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