Giriş Tarihi: 22.11.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 08:05

Mazlumlara ekmek 'Gazze Kuşları'ndan! Bombalar altında pedal çeviren cesur yürekler

5 yıl önce İsrailli bir keskin nişancı tarafından vurulan ve bacağını kaybeden Gazzeli bisiklet sporcusu Alaa al-Dali (33), dünyaya iyilik dersi veriyor. Şampiyon bisikletçi Alaa al-Dali, İsrail'in saldırılarında yaralanan 6 arkadaşıyla birlikte 'Gazze Kuşları' isimli bisiklet takımı kurdu. Ancak Gazze Kuşları, İsrail'in saldırıları ile birlikte bir anda yardım gönüllüsüne dönüştü. Direksiyon başına geçen Gazze Kuşları, harabeye dönen kentin her bir köşesinde yardıma koşuyor. Her gün aralıksız onlarca kilometre yol yapan kahramanlar, kimine ekmek kimine de su taşıyarak, gönülleri fethediyor.