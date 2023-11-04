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Haberler Galeri META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…
Giriş Tarihi: 04.11.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 11:15

META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

İsrail güçleri, Gazze'de sivil halka yönelik soykırıma varan boyutta katliamlar gerçekleştirirken küresel ölçekteki sosyal medya platformları ve Batı medyası, ikiyüzlü tutumunu bir kez daha sergiliyor. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların çatı şirketi olan Meta, her seferinde Gazze'deki soykırımı sansürleme çabasına girişti. İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalmayarak Batı medyasına eleştirilerde bulunan ve açıklamaları milyonlarca kişi tarafından izlenen Mısırlı komedyen Basser Youssef, META'nın bu ikiyüzlü tutumunu yine gözler önüne serdi. Tıpkı İsrail'in katliamlarına açıkça destek veren diğer küresel şirketlere boykot çağrısı gibi META'ya da reklam boykotu çağrısı çığ gibi yayıldı.

META’dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

HEDEF GÖZETMEKSİZİN VURUYOR

Hedef gözetmeksizin tüm sivil yerleşim yerlerine hastanelere, ambulanslara bile saldıran soykırımcı İsrail, fosfor bombası gibi kimyasal silah da kullanarak insanların daha çok acı çekerek ölümüne sebep oluyor. Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olan katliama ise dünya adeta sessiz kalıyor.

META’dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

ABD VE BATIDAN SOYKIRIMA DESTEK

Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Biden'ın ardından İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini açıkladı. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.

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META’dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

BATI'NIN İSRAİL İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ ELEŞTİREN BASSEM YOUSSEF'E META SANSÜRÜ!

İsrail dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. Batı medyası ise bunu gizleme çabasına devam ediyor. Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Bassem Youssef, İsrail ve onun katliamlarını görmezden gelen Batı'ya tokat gibi ifadeler ile yüklenmiş ve sözleri beğeni toplamıştı. Bassem Youssef son yaptığı paylaşımda ise Facebook'un kendisine sansür ve kısıtlama uyguladığını dile getirdi.

META’dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

BASSEM YOUSSEF'E META NEDEN SANSÜR UYGULADI?

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın Talk TV'de yayınlanan Sansürsüz isimli programına konuk aldığı, eşi Gazzeli olan Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Basser Youssef, işgalci İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı başlattığı soykırımı hiciv yöntemiyle yorumladı.

İsrail destekçisi Morgan'ın, "7 Ekim'de ne oldu?" sorusu üzerine sözlerine başlayan Youssef, "Elbette korkunçtu. Biliyorsunuz eşimin ailesi Gazze'de yaşıyor. Kuzenleri ve amcaları var. Orada evleri bombalandı. Onlarla iletişim kuramadık. Ama biliyorsun, biz buna alışkınız... 'Ah, İsrail bizi öldürüyor.' Ama asla ölmezler! Demek istediğim her zaman geri dönüyorlar! Biliyorum onları öldürmek çok zor. Çünkü ben onlardan biriyle evliyim" dedi.

META’dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

"İSRAİL KURBAN OLDUĞUNA İNANMAMIZI İSTİYOR"

Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan, "Demek ki ortada bir kara mizah var" diyerek Youssef'un sözlerini kesti.

Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi.

11 Ekim'de aynı programda ağırlanan ABD'li köşe yazarı Ben Shapiro'nun "İsrail-Gazze savaşının tek çözümü, İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesidir, böylece bunlar bir daha yaşanmaz" sözlerine değinen Youssef, 7 Ekim'den bugüne 3 bin 500'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü belirterek, "Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

Youssef, "İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı! Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?" dedi.

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