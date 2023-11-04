META’dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…

"İSRAİL KURBAN OLDUĞUNA İNANMAMIZI İSTİYOR"

Yüz ifadesinden gerildiği anlaşılan gazeteci Morgan, "Demek ki ortada bir kara mizah var" diyerek Youssef'un sözlerini kesti.

Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" dedi.

11 Ekim'de aynı programda ağırlanan ABD'li köşe yazarı Ben Shapiro'nun "İsrail-Gazze savaşının tek çözümü, İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmesidir, böylece bunlar bir daha yaşanmaz" sözlerine değinen Youssef, 7 Ekim'den bugüne 3 bin 500'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü belirterek, "Ben Shapiro'nun mutlu olması için daha kaç kişiyi öldürmemiz gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

Youssef, "İsrail'i dünyadaki hiçbir askeri gücün yapmadığı bir şeyi yaptığı için alkışlıyorum! Sivilleri bombalamadan önce uyarıyor, bu çok tatlı! Bu mantıkla Rus askerleri Ukraynalıları evlerini bombalamadan önce uyarmaya başlasaydı, Putin'le bir sorunumuz olmaz değil mi?" dedi.