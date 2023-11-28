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Haberler Galeri Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı
Giriş Tarihi: 28.11.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 13:49

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Güneş'in üzerinde bulunan 'dev Güneş lekesi takımadası' endişeleri beraberinde getirdi. Dünya'dan 15 kat daha büyük olan dev Güneş lekesi takımadasının yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş'in yeni fotoğraflarını görüntüledi. Uzmanlar kritik detaya dikkat çekti. Dünyada yıkıcı etkilere neden olabilir.

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

10 yıldan uzun süredir Güneş'i izleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından kaydedilen görüntüler, uzmanların dikkatini çekti.

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Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Güneş'in üzerinde yer alan bu lekeler küçük görünse de aslında Dünya'dan tam 15 kat daha büyük...

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Bilim insanları, bu Güneş lekelerinin Dünya'ya doğru şiddetli bir enerji patlaması oluşturabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Buna göre bu lekelerden çıkan patlamalar elektrik şebekeleri ve uydular için tehlike oluşturan jeomanyetik fırtınalara neden olabilir.

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Bu lekelerin Güneş'ten daha koyu görünmesinin sebebi ise, diğer kısımlara oranla daha soğuk olmasıdır.

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