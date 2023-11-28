Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş'in yeni fotoğraflarını görüntüledi. Uzmanlar kritik detaya dikkat çekti. Dünyada yıkıcı etkilere neden ol Bilim insanları, bu Güneş lekelerinin Dünya'ya doğru şiddetli bir enerji patlaması oluşturabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Buna göre bu lekelerden Güneş'ten uzaya fırlatılacak bir patlama Dünya'da iletişimi, GPS navigasyonu, hava yolculuğunu ve uydular gibi teknolojik cihazları etkileyebilir. Aynı zamanda NASA tarafından tespit edilen bu Güneş lekelerinin büyüklüğü nedeniyle tüm Güneş'i etkileyebilecek titreşimlere neden olduğuna da dikkat çeken uzmanlar, önümüzd