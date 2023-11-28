Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Bilim insanları, bu Güneş lekelerinin Dünya'ya doğru şiddetli bir enerji patlaması oluşturabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Buna göre bu lekelerden çıkan patlamalar elektrik şebekeleri ve uydular için tehlike oluşturan jeomanyetik fırtınalara neden olabilir.