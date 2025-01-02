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Haberler Galeri New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:59

New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş

Son dakika haberleri: ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. ABD medyası, New Orleans saldırganın kimliğinin 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğunu açıkladı. Polis tarafından olay yerinde öldürülen Jabbar'ın kimliği hakkında yeni detaylar da belli oldu. Jabbar'ın ABD ordusunda kritik rollerde görev yaptığı belirtilirken saldırganın YouTube'da paylaştığı bir video da ortaya çıktı.

New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş

Son dakika haberleri: ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrindeki yeni yıl kutlamalarını hedef alan araçlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Fransız Mahallesi'nde bulunan Bourbon Caddesi'ne gelen 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar adlı saldırgan, yeni yıl kutlamalarının sürdüğü sırada pikap aracıyla kalabalığın arasına dalmış, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açmıştı.

New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş

Saldırgan polis ile girdiği çatışmada öldürülürken, olayda 15 kişinin hayatını kaybederken 2'si polis en az 35 kişinin de yaralandı. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediği ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığı" aktarılmıştı. FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurdu.

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New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİ

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. "Fransız Mahallesi'nde meydana gelen trajik olaylardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Dualarımız kurbanlar, aileleri ve olaydan etkilenen herkesle birlikte" diyen McKenna, "Şu ana dek 15 kişi hayatını kaybetmiştir. Tüm otopsilerin yapılması birkaç gün sürecektir. Otopsiler tamamlandıktan sonra kurbanların kimliklerini açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş

SALDIRGAN HAKKINDA YENİ BİLGİLER

New Orleans saldırganının Amerikan vatandaşı 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş

ABD ORDUSUNDA GÖREV YAPMIŞ

FBI, saldırganın ABD ordusunda görev yapmış olduğunu bildirdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans şehrinde araçlı saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini düşündüklerini, saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yaptığını açıkladı.

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