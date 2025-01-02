Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
09:59
New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş
Son dakika haberleri: ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. ABD medyası, New Orleans saldırganın kimliğinin 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğunu açıkladı. Polis tarafından olay yerinde öldürülen Jabbar'ın kimliği hakkında yeni detaylar da belli oldu. Jabbar'ın ABD ordusunda kritik rollerde görev yaptığı belirtilirken saldırganın YouTube'da paylaştığı bir video da ortaya çıktı.