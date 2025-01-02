New Orleans’ta araçla 15 kişiyi ezmişti: ABD saldırganı asker çıktı! Yayınladığı son videoda bunları söylemiş

Saldırgan polis ile girdiği çatışmada öldürülürken, olayda 15 kişinin hayatını kaybederken 2'si polis en az 35 kişinin de yaralandı. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediği ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığı" aktarılmıştı. FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurdu.