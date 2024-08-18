Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
15:19
Nükleer felaket kapıda! ABD'li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...
Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle Avrupa yeni bir nükleer felaket yaşayabilir. Emekli ABD subayı Stanislav Krapivnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Nükleer Santrali'ni vurması durumunda Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyecek yeni bir çernobil felaketinin yaşanabileceğini ifade etti. Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom da Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirmişti.