Nükleer felaket kapıda! ABD’li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...

"NÜKLEER ERİMEYE NEDEN OLACAK"

Kursk Nükleer Santrali'nin soğutma sisteminin hedef alınması halinde Fukuşima ya da Çernobil'dekine benzer bir olaya yol açabilecek 'nükleer erimeye' neden olacağını söyleyen Krapivnik, rüzgarın kuzeybatıdan esmesiyle de Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyeceğini ifade etti.