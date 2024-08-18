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Haberler Galeri Nükleer felaket kapıda! ABD'li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:19

Nükleer felaket kapıda! ABD'li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...

Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle Avrupa yeni bir nükleer felaket yaşayabilir. Emekli ABD subayı Stanislav Krapivnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Nükleer Santrali'ni vurması durumunda Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyecek yeni bir çernobil felaketinin yaşanabileceğini ifade etti. Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom da Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirmişti.

Nükleer felaket kapıda! ABD’li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...

Emekli ABD subayı Stanislav Krapivnik, Russia Today'a verdiği röportajda Ukrayna'nın Kursk bölgesine gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonu değerlendirdi, tüm Avrupa'da felakete yol açabilecek bir tehlikeye dikkat çekti.

Nükleer felaket kapıda! ABD’li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...

NÜKLEER FELAKETE YOL AÇABİLİR

Krapivnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Nükleer Santrali'ni vurması durumunda Avrupa'nın büyük bir nükleer felaketle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, yeni bir çernobilin yaşanabileceğine dikkat çekti.

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Nükleer felaket kapıda! ABD’li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...

"NÜKLEER ERİMEYE NEDEN OLACAK"

Kursk Nükleer Santrali'nin soğutma sisteminin hedef alınması halinde Fukuşima ya da Çernobil'dekine benzer bir olaya yol açabilecek 'nükleer erimeye' neden olacağını söyleyen Krapivnik, rüzgarın kuzeybatıdan esmesiyle de Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyeceğini ifade etti.

Nükleer felaket kapıda! ABD’li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...

O ÜLKELERE DİKKAT ÇEKTİ

Krapivnik, olası bir serpintinin "Polonya, Almanya, Danimarka ve İskandinav ülkelerine" ulaşacağını belirterek, Kursk Nükleer Santrali'ndeki bir erimenin bölgeyi yaşanmaz duruma getireceğini söyledi.

Nükleer felaket kapıda! ABD’li isimden endişelendiren uyarı: Avrupa yeni bir tehlikeyle karşı karşıya...

ROSATOM UYARMIŞTI: DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirdi.

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