Giriş Tarihi: 05.10.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
11:40
Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı
Son dakika haberleri: Lübnan ve Filistin'de kan dökmeye devam eden İsrail ordusu, tüm bölgede terör estirmeyi sürdürüyor. Peş peşe suikastlarla direniş isimlerini hedef alan İsrail ordusunun yeni bir suikast daha gerçekleştirdiğini Kassam Tugayları duyurdu. Öte yandan ABD ve İngiltere'den gece saatlerinde Orta Doğu'ya saldırı gerçekleşti. Lübnan Hizbullahı'ndan öldürülen İsrail güçlerine ilişkin yeni açıklamalar geldi. İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri…