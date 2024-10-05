Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı

Gazze'deki Hamas Hareketinin silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde Filistinli mültecilerin kaldığı Beddawi Mülteci Kampına gerçekleştirdiği saldırıda eşi ve 2 kızıyla birlikte öldürüldü. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Halkımıza, dökülen kanın intikamını alma sözü veriyoruz ve vereceğimiz cevabın sözden önce eylem olacağını teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, saldırının İsrail İHA'sı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.