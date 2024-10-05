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Giriş Tarihi: 05.10.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 11:40

Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı

Son dakika haberleri: Lübnan ve Filistin'de kan dökmeye devam eden İsrail ordusu, tüm bölgede terör estirmeyi sürdürüyor. Peş peşe suikastlarla direniş isimlerini hedef alan İsrail ordusunun yeni bir suikast daha gerçekleştirdiğini Kassam Tugayları duyurdu. Öte yandan ABD ve İngiltere'den gece saatlerinde Orta Doğu'ya saldırı gerçekleşti. Lübnan Hizbullahı'ndan öldürülen İsrail güçlerine ilişkin yeni açıklamalar geldi. İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri…

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Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı

Son dakika haberleri: Orta Doğu'yu savaşa sürükleyen İsrail kan dökmeye aralıksız devam ediyor. İsrail, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de gece en az 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda Kaim Camisi çevresi, Burc el-Beracine, Haret Hıreyk'teki Seyyid eş-Şuheda Kompleksi çevresi, Ruveys, Ebyad ve Şuveyfat'taki el-Ecniha el-Hamse bölgeleri hedef alındı.

Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı

Bu saldırılar, İsrail ordusunun bazı bölgelerdeki sivillere tahliye dayatmasının hemen ardından gerçekleşti. İsrail ordusu, ilk hava saldırısından önce Beyrut'un güneyindeki Burc el-Beracine Mahallesi'nde Hizbullah'a ait binayı hedef alacaklarını duyurarak "sakinlerin derhal bölgeden uzaklaşmalarını" talep etti.

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Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı

Ayrıca, İsrail ordusu sözcüsü, Dahiye bölgesindeki sivillere de bölgelerini derhal terk etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Addeyse kasabası çevresinde ilerlemeye çalışan İsrail piyade birliğine düzenlenen saldırıda İsrailli askerlerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı

KASSAM TUGAYLARI KAYBI DUYURDU

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki mülteci kampına gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Said Atallah ve 3 aile üyesi, hayatını kaybetti.

Orta Doğu misillemesi! Hamas flaş gelişmeyi açıkladı: ABD o bölgeyi füzelerle hedef aldı

Gazze'deki Hamas Hareketinin silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde Filistinli mültecilerin kaldığı Beddawi Mülteci Kampına gerçekleştirdiği saldırıda eşi ve 2 kızıyla birlikte öldürüldü. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Halkımıza, dökülen kanın intikamını alma sözü veriyoruz ve vereceğimiz cevabın sözden önce eylem olacağını teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, saldırının İsrail İHA'sı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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