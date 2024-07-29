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Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:16

Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, Hizbullah "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" belirterek iddiaları yalanladı. Yaşanan gelişmelerin ardından "Orta Doğu'da yeni savaş kapıda" yorumları yapılırken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah mevzilerini bombaladı. Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı ve motosikleti hedef alması sonucu, 2 kişinin öldüğü, biri çocuk, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan 10'dan fazla ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. İşte detaylar...

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Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusunun işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, Hizbullah söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi. Birçok ülke de vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyardı. İşte detaylar...

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'DA HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor.

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Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı. Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

İHA SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) güneyde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Şakra ve Mis el-Cebel beldeleri arasında, İHA'nın hedef aldığı araçta 2 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, vurulan araca motosikletle yaklaşmak isteyen 2 kişinin de aynı şekilde İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

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