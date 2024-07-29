Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!

Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden İsrail ordusunun işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, Hizbullah söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi. Birçok ülke de vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeleri konusunda uyardı. İşte detaylar...