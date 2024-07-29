Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
12:16
Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İsrail Hizbullah mevzilerini vuruyor! Birçok ülkeden uyarı: Terk edin!
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, Hizbullah "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" belirterek iddiaları yalanladı. Yaşanan gelişmelerin ardından "Orta Doğu'da yeni savaş kapıda" yorumları yapılırken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah mevzilerini bombaladı. Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı ve motosikleti hedef alması sonucu, 2 kişinin öldüğü, biri çocuk, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan 10'dan fazla ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. İşte detaylar...