Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Orta Doğu'da savaş kapıda! İsrail'den Hizbullah'a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu
Giriş Tarihi: 28.07.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:09

Orta Doğu'da savaş kapıda! İsrail'den Hizbullah'a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivili katleden İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail, saldırılardan Hizbullah'ı sorumlu tuttu ancak Hizbullah söz konusu iddiaları "kesinlikle yalanladığını" duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Oren Marmorstein, Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek, "Dünyanın, Lübnan için yıkıcı olacak tam ölçekli bir savaşı önlemesinin tek yolu, Hizbullah'ı Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi. Öte yandan İran'dan da saldırı ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

AJANSLAR
Orta Doğu’da savaş kapıda! İsrail’den Hizbullah’a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu

Son dakika haberleri: İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Tel Aviv yönetimi saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" belirterek iddiaları yalanladı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından "Orta Doğu'da savaşın an meselesi" olduğu yönünde söylentiler başlarken, İsrail, İran ve Birleşmiş Milletler'den (BM) peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Orta Doğu’da savaş kapıda! İsrail’den Hizbullah’a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu

"TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, tam ölçekli bir savaşın önlenmesi için Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlanması talebinde bulunarak, "Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Orta Doğu’da savaş kapıda! İsrail’den Hizbullah’a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu

Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının Hizbullah tarafından yapıldığını savundu.

Orta Doğu’da savaş kapıda! İsrail’den Hizbullah’a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu

Saldırıda "İran roketi kullanıldığı ve bunun Hizbullah'ın cephaneliğinde bulunduğunu" öne süren Marmorstein, "Cumartesi günkü katliam Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aşması anlamına geliyor. İsrail meşru müdafaa hakkını ve görevini kullanacak ve katliama yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’da savaş kapıda! İsrail’den Hizbullah’a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu

"BUNU DİPLOMATİK OLARAK YAPMANIN ŞİMDİ SON DAKİKASI"

Marmorstein, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulunarak, "Dünyanın, Lübnan için yıkıcı olacak tam ölçekli bir savaşı önlemesinin tek yolu, Hizbullah'ı Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi.

SON DAKİKA