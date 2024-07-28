Orta Doğu’da savaş kapıda! İsrail’den Hizbullah’a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu

Son dakika haberleri: İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Tel Aviv yönetimi saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" belirterek iddiaları yalanladı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından "Orta Doğu'da savaşın an meselesi" olduğu yönünde söylentiler başlarken, İsrail, İran ve Birleşmiş Milletler'den (BM) peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...