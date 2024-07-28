Giriş Tarihi: 28.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
12:09
Orta Doğu'da savaş kapıda! İsrail'den Hizbullah'a: Tüm kırmızı çizgileri aştı | İran da müdahil oldu
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivili katleden İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı. İsrail, saldırılardan Hizbullah'ı sorumlu tuttu ancak Hizbullah söz konusu iddiaları "kesinlikle yalanladığını" duyurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Oren Marmorstein, Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek, "Dünyanın, Lübnan için yıkıcı olacak tam ölçekli bir savaşı önlemesinin tek yolu, Hizbullah'ı Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası." dedi. Öte yandan İran'dan da saldırı ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...