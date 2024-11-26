Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti

Rusya Ukrayna Savaşı Şubat 2022'de başladı. O günden bu yana savaş aralıksız sürdü. Karışlıklı çatışmalarda her iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamadı. Ancak son haftalarda muharebede yaşanan yeni gelişmeler savaşın seyrini değiştirecek olaylara neden oluyor.