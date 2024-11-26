Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
10:48
Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti
Rusya Ukrayna Savaşı son zamanlarda yeni gelişmelere tanık oluyor. Cephede yaşanan yeni gerginlikler bölgedeki kaosu tırmandırıyor. Ukrayna ABD yapımı silah sistemlerini kullanarak Rus topraklarına saldırılar düzenlerken, Moskova da hem karada hem de havada harekatlarını yoğunlaştırdı. Bölgeden gelen haberler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir savaş planını uygulamaya koyduğunu gösterdi. Batı dünyası da Ukrayna'ya destek amaçlı yeni kararlara imza atmaya hazırlanıyor.