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Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:48

Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti

Rusya Ukrayna Savaşı son zamanlarda yeni gelişmelere tanık oluyor. Cephede yaşanan yeni gerginlikler bölgedeki kaosu tırmandırıyor. Ukrayna ABD yapımı silah sistemlerini kullanarak Rus topraklarına saldırılar düzenlerken, Moskova da hem karada hem de havada harekatlarını yoğunlaştırdı. Bölgeden gelen haberler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir savaş planını uygulamaya koyduğunu gösterdi. Batı dünyası da Ukrayna'ya destek amaçlı yeni kararlara imza atmaya hazırlanıyor.

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Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti

Rusya Ukrayna Savaşı Şubat 2022'de başladı. O günden bu yana savaş aralıksız sürdü. Karışlıklı çatışmalarda her iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamadı. Ancak son haftalarda muharebede yaşanan yeni gelişmeler savaşın seyrini değiştirecek olaylara neden oluyor.

Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti

RUSYA DURDURULAMIYOR

Uzmanlar, Rusya Ukrayna Savaşı başladığından bu yana Rus güçlerinin bölgede en hızlı şekilde ilerlediğini ve geçtiğimiz ay büyük miktarda bir alanı ele geçirdiğini bildirdi.

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Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti

EN TEHLİKELİ AŞAMA

Bazı Rus ve Batılı yetkililer, Moskova güçlerinin en büyük toprak kazanımlarından bazılarını elde etmesinin ve Kiev'in ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasının ardından savaşın en tehlikeli aşamasına girilebileceğini bildirdi.

Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti

BÜYÜK MİKTARDA TOPRAK ELE GEÇİRİLDİ

Rus ordusunun geçen hafta Ukrayna'da yaklaşık 235 kilometrekarelik alanı ele geçirdiği ve bunun 2024 yılı için haftalık rekor olduğu belirtildi.

Putin’in yeni planı belli oldu: Rus ordusu cephede hızla ilerliyor! Avrupa harekete geçti

Ukrayna ordusuyla yakın bağlantıları olan, savaş görüntülerini inceleyen ve cephe hattı haritaları sağlayan DeepState adlı grubun verilerine dayanarak, Rus güçlerinin Kasım ayında 600 kilometrekarelik toprağı ele geçirdiği belirtildi.

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