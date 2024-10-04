Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
07:13
Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail'den dünyanın gözü önünde savaş suçu
İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Yine siviller hedef alındı. Hedef alınan noktanın El Başura'daki sağlık merkezi olduğu belirlendi. Sağlık merkezindeki saldırıda 6 kişi can verdi. SABAH, vurulan sağlık merkezinin son durumunu görüntüledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlenen saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.