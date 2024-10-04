Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail’den dünyanın gözü önünde savaş suçu

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı. Oysaki siviller hedef alındı. Hedef alınan noktanın sağlık merkezi olduğu belirlendi. Sağlık merkezindeki saldırıda 6 kişi can verdi, 11 kişi yaralandı. SABAH, vurulan sağlık merkezinin son durumunu görüntüledi.