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Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 07:13

Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail'den dünyanın gözü önünde savaş suçu

İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Yine siviller hedef alındı. Hedef alınan noktanın El Başura'daki sağlık merkezi olduğu belirlendi. Sağlık merkezindeki saldırıda 6 kişi can verdi. SABAH, vurulan sağlık merkezinin son durumunu görüntüledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlenen saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail’den dünyanın gözü önünde savaş suçu

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor. Hizbullah ise askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef alırken, sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı. Oysaki siviller hedef alındı. Hedef alınan noktanın sağlık merkezi olduğu belirlendi. Sağlık merkezindeki saldırıda 6 kişi can verdi, 11 kişi yaralandı. SABAH, vurulan sağlık merkezinin son durumunu görüntüledi.

Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail’den dünyanın gözü önünde savaş suçu

24 SAATTE 46 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu. Sağlık merkezinden başka 2 yere daha bomba atıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

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Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail’den dünyanın gözü önünde savaş suçu

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail’den dünyanın gözü önünde savaş suçu

12 HAVA SALDIRISI
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı. İsrail savaş uçakları dün sabah güneydeki Debl köyünde bir eve saldırı düzenledi. Hava saldırısında üç kişinin öldüğü açıklandı.

Sağlık merkezine fosfor bombası! İsrail’den dünyanın gözü önünde savaş suçu

KUDÜS 5 ROKETİYLE KARŞILIK VERDİLER
Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Lübnanlılar havalimanında görüntülendi. Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise bugün yaptığı açıklamada, üç kanatlı "Kudüs 5" roketiyle İsrail'in derinliklerindeki askeri mevzileri hedef aldıklarını bildirdi.

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