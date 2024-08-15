Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:28
Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!
Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, 10 Ağustos'ta ikiz kızları Aysel ve Aser'i kucağına aldı. Ancak İsrail'in düzenlediği saldırılarda sadece 3 günlük olan evlatlarının acısıyla yandı. "Sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim" diyen Filistinli baba, evlatlarının eşyalarıyla teselli bulduğunu anlattı. Sözleri dünyayı ağlattı.