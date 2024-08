Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!

Gazze, Akdeniz'e kıyısı olan 363 kilometrekarelik bir alandı… Ancak Filistinlilerin vatan dedikleri o toprağın her bir karışına tarifi imkansız acılar sığdı. 7 Ekim'den bu yana Siyonist İsrail'in sistematik saldırıları sonucu 40 bini aşkın Filistinli hayata gözlerini kapadı. İsrail'in terörist olarak gördükleri arasında yaşlılar, kadınlar ve daha kundaktaki bebekler vardı.