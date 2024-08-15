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Haberler Galeri Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:28

Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!

Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, 10 Ağustos'ta ikiz kızları Aysel ve Aser'i kucağına aldı. Ancak İsrail'in düzenlediği saldırılarda sadece 3 günlük olan evlatlarının acısıyla yandı. "Sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim" diyen Filistinli baba, evlatlarının eşyalarıyla teselli bulduğunu anlattı. Sözleri dünyayı ağlattı.

AA
Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!

Gazze, Akdeniz'e kıyısı olan 363 kilometrekarelik bir alandı… Ancak Filistinlilerin vatan dedikleri o toprağın her bir karışına tarifi imkansız acılar sığdı. 7 Ekim'den bu yana Siyonist İsrail'in sistematik saldırıları sonucu 40 bini aşkın Filistinli hayata gözlerini kapadı. İsrail'in terörist olarak gördükleri arasında yaşlılar, kadınlar ve daha kundaktaki bebekler vardı.

Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıdan yürek yakan bir dram çıktı. 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, döndüğünde bombalarla yerle bir olmuş eviyle karşılaştı.

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Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!

Bebeklerinin doğum belgelerini alan Ebu Kumsan, soluğu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde aldı. Endişeden benzi solmuş bir şekilde Akşa Şehitleri Hastanesi'ne ulaşan Ebu Kumsan, elinde ikizlerinin doğum belgeleriyle, çocuklarından ve eşinden haber verecek birilerini aradı. Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi.

Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!

3 GÜN ÖNCE DOĞDULAR… İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜLER

Elinde tuttuğu doğum belgesine bakan Ebu Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgesini kısa bir süre önce çıkarttım, sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim." diye serzenişte bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, "10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü" diyerek ağladı.

Siyonist İsrail 3 günlük ikiz bebeklerini katletmişti: Filistinli babanın sözleri dünyayı ağlattı!

"ONLARIN SUÇU NEYDİ?"

Ebu Kumsan'ın yeni doğum yapmış eşi ile ikiz bebeklerine bakmak için yanlarında kalan kayınvalidesi Rim Cemal el-Batravi de aynı saldırıda yaşamını yitirdi. Batravi'nin oğlu, saldırıda annesini, ablasını ve yeğenlerini kaybettiğini belirtti.

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