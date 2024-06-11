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Haberler Galeri Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:08

Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

İsrail'in Nusayrat Kampı katliamına tanık olanlar vahşeti "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti. ABD ve İsrail askerlerinin Nusayrat katliamının yankıları sürüyor. Tanıklar, hiçbir uyarıda bulunulmadan sivil katliamı yapıldığını söyledi. ABD basını sözde rehine kurtarma adı altında 274 kişinin öldürülmesini "başarılı operasyon" olarak yorumladı.

Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

Katil İsrail'in 248 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e çıktı. Çadır ve okul katliamlarının ardından İsrail'in mülteci kampında 274 Filistinliyi katletmesinin yankıları sürüyor.

Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

İşgalci İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan katliamın tanıkları, yaşadıklarını "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti.

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Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

Katliam son 6 aydır Gazze Şeridi'ndeki en ölümcül İsrail saldırısı oldu. Siyonist İsrail rejimi 10 Aralık'ta 300 kişiyi öldürmüştü.

Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

HERKESE ATEŞ AÇTILAR

İsrail'in 4 esir için yaptığı katliama tanıklık eden Umm İslam el- Assar, yaşadıklarını "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi.

Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık

Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı. Olan bitenler, son derece zor ve aniydi.

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