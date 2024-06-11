Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
08:08
Siyonist İsrail her şeyi yerle bir etti! Nusayrat katliamı tanıkları dehşeti anlattı: Kıyameti yaşadık
İsrail'in Nusayrat Kampı katliamına tanık olanlar vahşeti "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti. ABD ve İsrail askerlerinin Nusayrat katliamının yankıları sürüyor. Tanıklar, hiçbir uyarıda bulunulmadan sivil katliamı yapıldığını söyledi. ABD basını sözde rehine kurtarma adı altında 274 kişinin öldürülmesini "başarılı operasyon" olarak yorumladı.