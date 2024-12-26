Giriş Tarihi: 26.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
18:01
SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan'da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor
Son dakika haberi: Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirdi. Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı.