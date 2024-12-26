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Haberler Galeri SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan'da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor
Giriş Tarihi: 26.12.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:01

SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan'da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor

Son dakika haberi: Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirdi. Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı.

AA
SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan’da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor

Son dakika! Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını teyit etti.

SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan’da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor

AZERBAYCANLI YETKİLİLER DOĞRULADI

Azerbaycanlı yetkililer, AA' ya yaptıkları açıklamada, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu bildirdi.

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SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan’da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor

Azerbaycan basınında yer alan iddialarda, uçağın düşme nedeninin Rus hava savunma sisteminin saldırısı olduğu belirtilmişti.

SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan’da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor

Söz konusu haberlerde, yetkililerin, uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği böylece uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolmasının amaçlandığı şeklindeki ifadelerine yer verilmişti.

SON DAKİKA! Azerbaycan o iddiayı doğruladı: Kazakistan’da düşen uçağı kim hedef aldı? Dünya bunu konuşuyor

Haberlerde, uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu da belirtilmişi.

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