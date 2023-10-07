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Haberler Galeri SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!
Giriş Tarihi: 07.10.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 17:19

SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

Son dakika haberleri: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail'n savaş ilan etmesi kanlı çatışmaları da beraberinde getirdi. Binlerce roket fırlatılırken İsrailin saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şiddetli çatışmalar sürerken Hamas'tan bir son dakika açıklaması geldi. Hamas'ın Siyasi Birim Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, "Her şey planladığımız gibi gidiyor" sözleriyle İsrail'e meydan okudu.

AJANSLAR
SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

Son dakika haberleri: : Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

"ŞU ANDA SAVAŞTAYIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu. Netanyahu "Bu sabahtan beri İsrail Devleti savaş halindedir" dedi. Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabahtan beri İsrail Devleti savaş halindedir. İlk hedefimiz topraklarımıza sızan düşman güçleri temizlemek ve saldırıya uğrayan topluluklara güvenlik ve sükûneti yeniden tesis etmektir. İkinci hedefimiz ise aynı zamanda Gazze Şeridi'nde de düşmana büyük bir bedel ödetmektir. Üçüncü hedef ise kimsenin yanlışlıkla bu savaşa katılmaması için diğer cepheleri takviye etmektir.

Şu anda savaştayız. Savaşta aklı başında olmak gerekir. Tüm İsrail vatandaşlarını en büyük hedefimiz olan savaşta zafere ulaşmak için birlik olmaya çağırıyorum." Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Hamas'tan karşı açıklama gecikmedi. Hamas'ın Siyasi Birim Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yaptığı son dakika açıklamasında sert ifadeler kullandı.

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SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

"BU İSRAİL'İN SUÇLARINA BİR YANITTIR"

"Aksa Tufanı' operasyonunun İsrail işgalini kırmaya yönelik bir hamle olduğunu vurgulayan El-Aruri bunun "İsrail'in devam eden suçlarına yanıt olarak geldiğini" söyledi.

SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

El-Aruri, Batı Şeria'nın bu savaşta son söz olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'daki halkımız, bölgedeki tüm yerleşim birimleriyle çatışmaya girebilecek güçtedir. Tüm halkımızı 'Aksa Tufanı' mücadelesine katılım çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

"HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİDİYOR"

Bölgedeki tüm Filistin halkını mücadeleye destek vermeye davet eden Aruri "Hepimiz bu savaşta mücadele etmeliyiz, özellikle de Batı Şeria'daki direniş savaşçıları" mesajını iletti.

Arap ve İslam dünyasını "Aksa Tufanı" operasyonuna katılmaya davet eden Aruri, "Batı Şeria evlatlarına çağrıda bulunuyoruz, burayı mücadele alanına çevirelim" ifadelerini kullandı.

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