SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

"ŞU ANDA SAVAŞTAYIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu. Netanyahu "Bu sabahtan beri İsrail Devleti savaş halindedir" dedi. Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabahtan beri İsrail Devleti savaş halindedir. İlk hedefimiz topraklarımıza sızan düşman güçleri temizlemek ve saldırıya uğrayan topluluklara güvenlik ve sükûneti yeniden tesis etmektir. İkinci hedefimiz ise aynı zamanda Gazze Şeridi'nde de düşmana büyük bir bedel ödetmektir. Üçüncü hedef ise kimsenin yanlışlıkla bu savaşa katılmaması için diğer cepheleri takviye etmektir.

Şu anda savaştayız. Savaşta aklı başında olmak gerekir. Tüm İsrail vatandaşlarını en büyük hedefimiz olan savaşta zafere ulaşmak için birlik olmaya çağırıyorum." Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Hamas'tan karşı açıklama gecikmedi. Hamas'ın Siyasi Birim Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yaptığı son dakika açıklamasında sert ifadeler kullandı.