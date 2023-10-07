SON DAKİKA |Hamas’tan flaş açıklama! İsrail’in saldırılarına böyle yanıt verdi: Daha büyük bir savaşa hazırız!

Son dakika haberleri: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail'n savaş ilan etmesi kanlı çatışmaları da beraberinde getirdi. Binlerce roket fırlatılırken İsrailin saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Şiddetli çatışmalar sürerken Hamas'tan bir son dakika açıklaması geldi. Hamas'ın Siyasi Birim Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, "Her şey planladığımız gibi gidiyor" sözleriyle İsrail'e meydan okudu.