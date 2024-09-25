Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
16:17
SON DAKİKA! İsrail Lübnan'a kara saldırısı mı yapacak? "Yeni aşama" tehdidi! Soykırım ordusundan "güçlü şekilde" mesajı!
Son dakika... Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları giderek daha da artarken, olası kara saldırısı için de açık açık mesaj veriliyor. Son olarak; İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.