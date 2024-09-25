SON DAKİKA! İsrail Lübnan'a kara saldırısı mı yapacak? "Yeni aşama" tehdidi! Soykırım ordusundan "güçlü şekilde" mesajı!

Son dakika! Katil İsrail Gazze'ye katliam yağdırırken diğer taraftan Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İsrail'in Lübnan'a geniş kapsamlı hava saldırıları artarken son gelen açıklamalar ise kara saldırısı ihtimalini daha da artırdı.