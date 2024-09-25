Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! İsrail Lübnan'a kara saldırısı mı yapacak? "Yeni aşama" tehdidi! Soykırım ordusundan "güçlü şekilde" mesajı!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:17

SON DAKİKA! İsrail Lübnan'a kara saldırısı mı yapacak? "Yeni aşama" tehdidi! Soykırım ordusundan "güçlü şekilde" mesajı!

Son dakika... Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları giderek daha da artarken, olası kara saldırısı için de açık açık mesaj veriliyor. Son olarak; İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

AA
SON DAKİKA! İsrail Lübnan’a kara saldırısı mı yapacak? Yeni aşama tehdidi! Soykırım ordusundan güçlü şekilde mesajı!

Son dakika! Katil İsrail Gazze'ye katliam yağdırırken diğer taraftan Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İsrail'in Lübnan'a geniş kapsamlı hava saldırıları artarken son gelen açıklamalar ise kara saldırısı ihtimalini daha da artırdı.

SON DAKİKA! İsrail Lübnan’a kara saldırısı mı yapacak? Yeni aşama tehdidi! Soykırım ordusundan güçlü şekilde mesajı!

Öte yandan; İsrail ordusu, Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! İsrail Lübnan’a kara saldırısı mı yapacak? Yeni aşama tehdidi! Soykırım ordusundan güçlü şekilde mesajı!

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Gordin, Lübnan'a kara saldırısının canlandırıldığı dünkü tatbikatı takip etti.

Çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" söyleyen Gordin, 23 Eylül'de başlayan hava saldırılarıyla Hizbullah'a "önemli bir darbe" indirdiklerini ileri sürdü.

SON DAKİKA! İsrail Lübnan’a kara saldırısı mı yapacak? Yeni aşama tehdidi! Soykırım ordusundan güçlü şekilde mesajı!

Gordin, bölgede "güvenlik durumunu değiştirmeleri gerektiğini" ve İsrail ordusunun Lübnan'a olası kara saldırısına "güçlü şekilde" hazır olması gerektiğini kaydetti.

SON DAKİKA! İsrail Lübnan’a kara saldırısı mı yapacak? Yeni aşama tehdidi! Soykırım ordusundan güçlü şekilde mesajı!

KATİL İSRAİL ORDUSUNDEN YENİ ADIM

İsrail ordusu, Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.

SON DAKİKA