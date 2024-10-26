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Haberler Galeri Son dakika: Katil İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran'dan "orantılı karşılık" mesajı
Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 07:00

Son dakika: Katil İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran'dan "orantılı karşılık" mesajı

Son dakika haberleri: Orta Doğu en gergin gecelerinden birini daha yaşıyor. Katil İsrail güçlerinin İran'a yapması beklenen misilleme saldırıları başladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da bazı patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi. Öte yandan İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve "orantılı karşılık" verileceği bildirildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Katil İsrail’den İran’a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran’dan orantılı karşılık mesajı

Son dakika haberleri... İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Katil İsrail’den İran’a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran’dan orantılı karşılık mesajı

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI

İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı. Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarıldı.

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Son dakika: Katil İsrail’den İran’a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran’dan orantılı karşılık mesajı

İSRAİL: ASKERİ HEDEFLERE SALDIRDIK

İsrail ordusu, İran'daki "askeri hedeflere" yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Katil İsrail’den İran’a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran’dan orantılı karşılık mesajı

SURİYE'DE DE EŞ ZAMANLI PATLAMALAR

İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Son dakika: Katil İsrail’den İran’a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran’dan orantılı karşılık mesajı

Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu.

Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

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