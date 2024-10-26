Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024
07:00
Son dakika: Katil İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Peş peşe patlamalar: Tahran'dan "orantılı karşılık" mesajı
Son dakika haberleri: Orta Doğu en gergin gecelerinden birini daha yaşıyor. Katil İsrail güçlerinin İran'a yapması beklenen misilleme saldırıları başladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da bazı patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi. Öte yandan İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve "orantılı karşılık" verileceği bildirildi. İşte ayrıntılar...