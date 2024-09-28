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Haberler Galeri SON DAKİKA! Katil İsrail'in alçak planı: Lübnan'dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek isim...
Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:27

SON DAKİKA! Katil İsrail'in alçak planı: Lübnan'dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek isim...

SON DAKİKA! Katil İsrail ordusu Gazze'de büyük bir soykırım gerçekleştirirken alçak saldırılarının yönünü ise bu kez Lübnan'a çevirdi. Hizbullah lideri Nasrallah ve komuta kademesine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail, Nasrallah'ın öldüğünü duyururken, Hizbullah ise Nasrallah'tan haber alamadıklarını bildirdi. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ile ilgili Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu AHaber'de flaş değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu, Nasrallah'ın yerine geçmesi planlanan isim ile soykırımcı İsrail'in alçak planlarına dikkat çekti. İşte son dakika haberi...

SON DAKİKA! Katil İsrail’in alçak planı: Lübnan’dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah’ın yerine geçecek isim...

Son dakika haberi... Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Hizbullah'a yakın kaynaklar, Hasan Nasrallah ile "iletişim kuramadıklarını" belirtiyor. Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu AHaber canlı yayınında yaşanan son gelişmeler hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

SON DAKİKA! Katil İsrail’in alçak planı: Lübnan’dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah’ın yerine geçecek isim...

Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Nasrallah'ın olası ölümüyle ilgili, "Orta Doğu'da bu tür ölümlerin kabul edilmesi hemen hızlı olmuyor. Motivasyonun bozulmaması açısından kontrol ediliyor." dedi.

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SON DAKİKA! Katil İsrail’in alçak planı: Lübnan’dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah’ın yerine geçecek isim...

Sohtaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"NETANYAHU İLK DEFA..."

"Normalde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'de konuşma yapmasını beklemiyorduk. Lakin ertesi gün aniden Netanyahu ABD'ye gitti. Burada ilginç olan bir nokta var. Konuşma yaptıktan sonra aniden Beyrut'taki saldırı olduktan sonra İsrail'e dönme kararı aldı"

SON DAKİKA! Katil İsrail’in alçak planı: Lübnan’dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah’ın yerine geçecek isim...

"Burada önemli husus şu: Hiçbir İsrail Başbakanı Yahudilerin dini günü olan Şabat'ta uçakla seyahat etmiyor. Netanyahu ilk defa İsrail'e hareket etti. Bu önemli bir gelişme olduğu anlamına geliyor."

SON DAKİKA! Katil İsrail’in alçak planı: Lübnan’dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah’ın yerine geçecek isim...

"SIĞINAK DELİCİ BOMBARDIMAN"

"Bu bombardımanlar bugüne kadar gördüklerimizden farklıydı. Daha önceki bombalardaki tahrip gücü ve duman bulutu grubu ile uyuşmuyordu. Daha sonra araştırdığımızda her biri sığınak delici olarak bilinen İsrail'in yeni geliştirdiği bombalar ile apartmanlar hedef alındı."

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