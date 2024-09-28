SON DAKİKA! Katil İsrail’in alçak planı: Lübnan’dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah’ın yerine geçecek isim...

"SIĞINAK DELİCİ BOMBARDIMAN"

"Bu bombardımanlar bugüne kadar gördüklerimizden farklıydı. Daha önceki bombalardaki tahrip gücü ve duman bulutu grubu ile uyuşmuyordu. Daha sonra araştırdığımızda her biri sığınak delici olarak bilinen İsrail'in yeni geliştirdiği bombalar ile apartmanlar hedef alındı."