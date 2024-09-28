Giriş Tarihi: 28.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
12:27
SON DAKİKA! Katil İsrail'in alçak planı: Lübnan'dan sonra sıra Irak mı? Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek isim...
SON DAKİKA! Katil İsrail ordusu Gazze'de büyük bir soykırım gerçekleştirirken alçak saldırılarının yönünü ise bu kez Lübnan'a çevirdi. Hizbullah lideri Nasrallah ve komuta kademesine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail, Nasrallah'ın öldüğünü duyururken, Hizbullah ise Nasrallah'tan haber alamadıklarını bildirdi. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ile ilgili Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu AHaber'de flaş değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu, Nasrallah'ın yerine geçmesi planlanan isim ile soykırımcı İsrail'in alçak planlarına dikkat çekti. İşte son dakika haberi...