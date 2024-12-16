Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad'ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 16.12.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 07:59

Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad'ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı. Londra'dan yayın yapan haftalık El-Mecelle dergisi, "Musa" kod adlı bir İsrail ajanının İsrail'den gönderilen mesajları Suriye askeri liderlerine ilettiği ve bu mesajların Suriye İstihbarat Şefi tarafından Ulusal Güvenlik Ofisine aktarıldığı belirtildi.

AA
Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad’ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

Son dakika haberi: İsrail istihbaratı ile Suriye rejimi arasında gizli bir iletişim kanalı olduğunu gösteren belgeler, Esad ailesi iktidarının sona ermesinin ardından gün yüzüne çıktı. "Çok gizli" olarak nitelenen belgeler, Suudi Araştırma ve Yayın Şirketinin 1980'de Londra'da kurduğu ve o tarihten bu yana Londra'dan yayın yapan haftalık El-Mecelle Dergisi tarafından yayımlandı.

Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad’ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

İsrail ile Suriye arasındaki işbirliği mekanizmasının ortaya konulduğu belgeler, "Musa" kod adlı bir İsrail ajanının Suriye askeri liderlerine gönderdiği mesajları içeriyor ve bu mesajların Suriye İstihbarat Şefi tarafından Ulusal Güvenlik Ofisine iletildiği belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad’ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

Belgelerin ortaya koyduğu en dikkat çekici husus ise "Suriye ordusu ile İsrail arasında Rusya'nın himayesi altında bir mesajlaşma mekanizması"nın olması. İsrail'in Suriye ordusunun Hizbullah ve İran ile işbirliğini yakından izlediğini ve bu faaliyetlerin devam etmesi durumunda "benzeri görülmemiş bir bedel ödeyeceği" uyarısını içeren belgelerde ayrıca İsrail'in, Suriye'ye karşı bir harekette bulunmak istemediği de ifade ediliyor.

Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad’ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

İsrail'in 2022 yılı içinde İran ve Hizbullah'a ait olduğu belirtilen çeşitli hedeflere saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda mühimmat depoları, askeri üsler ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtiliyor. Belgeler, Esad rejiminin uzun süredir İsrail karşıtı bir "direniş lideri" olarak kendini lanse etmesine rağmen, İsrail ile örtülü bir işbirliği içinde olabileceğini ima ediyor.

Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad’ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

Aynı zamanda bu yazışmalarda İran ve Hizbullah'ın Suriye'deki faaliyetleri ile Esad rejimi üzerindeki etkisi hakkında da önemli ipuçları verilirken, İsrail, bu işbirliğini Suriye ordusunun zararına ve İran'ın lehine bir tehdit olarak değerlendiriyor.

SON DAKİKA