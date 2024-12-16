Giriş Tarihi: 16.12.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024
07:59
Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad'ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı
Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı. Londra'dan yayın yapan haftalık El-Mecelle dergisi, "Musa" kod adlı bir İsrail ajanının İsrail'den gönderilen mesajları Suriye askeri liderlerine ilettiği ve bu mesajların Suriye İstihbarat Şefi tarafından Ulusal Güvenlik Ofisine aktarıldığı belirtildi.