Son dakika: Katil Netanyahu ile zalim Esad’ın katliam ortaklığı! Gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

Belgelerin ortaya koyduğu en dikkat çekici husus ise "Suriye ordusu ile İsrail arasında Rusya'nın himayesi altında bir mesajlaşma mekanizması"nın olması. İsrail'in Suriye ordusunun Hizbullah ve İran ile işbirliğini yakından izlediğini ve bu faaliyetlerin devam etmesi durumunda "benzeri görülmemiş bir bedel ödeyeceği" uyarısını içeren belgelerde ayrıca İsrail'in, Suriye'ye karşı bir harekette bulunmak istemediği de ifade ediliyor.