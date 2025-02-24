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Haberler Galeri SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 15:37

SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!

SON DAKİKA… Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Ukrayna Savaşı açıklamalarına kilitlendi. "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli. Ukrayna'da Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi" diyen Trump'tan şoke eden hamle geldi. Yunan gazetesi Dimokratia Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Dedeağaç Üssü'nün kapatma kararı aldığını iddia etti.

SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!

SON DAKİKA... ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, koltuğa oturur oturmaz dünya siyasetiyle ilgili çarpıcı adımlar atmaya başladı. En kritik adım ise Rusya Ukrayna Savaşı'ydı.

SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!

3 yıldır devam eden savaşın bitmesine yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli. Ukrayna'da Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!

ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirten Trump konuşmasında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı da eleştirerek, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!

Yunan gazetesi Dimokratia ise bugün çarpıcı bir haber kaleme aldı. Yunan gazetesi Dimokratia'da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Dedeağaç Üssü'nün kapatma kararı aldı.

SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası kritik bir üs haline gelen Dedeağaç, Ukrayna'ya mühimmat ve destek sağlamak amacıyla kullanılmıştı. Yunan gazete, Trump'ın bu hamlesinin Yunanistan için stratejik bir kayıp olacağını vurguladı.

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