Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
15:37
SON DAKİKA… Yunan basını yazdı! Trump Başkan Erdoğan ve Putin’in talebini yerine getirdi: Dedeağaç üssü kapatılıyor!
SON DAKİKA… Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Ukrayna Savaşı açıklamalarına kilitlendi. "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli. Ukrayna'da Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi" diyen Trump'tan şoke eden hamle geldi. Yunan gazetesi Dimokratia Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Dedeağaç Üssü'nün kapatma kararı aldığını iddia etti.