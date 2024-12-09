Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor
Giriş Tarihi: 09.12.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:45

Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor

Suriye'de dün itibarıyla Beşar Esad rejimi sonlandırıldı. Şam'da kurulacak yeni bir hükümet için çalışmalara başlandı. Yaşanan olaylardan dolayı tedirgin olan bazı eski rejim destekçileri bundan sonra durumlarının ne olacağı konusunda endişeye kapıldı. Ayrıca bölgede bir mezhep çatışması doğması da korkular arasındaydı. Ancak kanlı lider Esad'ın aksine muhalifler Nusayrileri rahatlatan adımlar gerçekleştirip ülkede barış ortamını tesis etti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor

Reuters haber ajansı, Esad devrildikten saatler sonra kıyı kenti Tartus ile Lazkiye arasında yaşayan Nusayrilerle görüştü.

Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor

ESAD DESTEKÇİLERİNİN GELECEĞİ

Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından, ona bağlı Nusayriler ve diğer sadık topluluklar arasında kafa karışıklığı hakim. Esad destekçisi topluluklar, rejimin devrilmesiyle başlarına ne geleceğini merak ediyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor

MUHALİFLER GERGİNLİĞE İZİN VERMİYOR

Çoğunluğu Nusayrilerin yaşadığı Lazkiye ve Tartus'ta protestolar patlak verdi. Kent sakinleri, 1971'den 2000 yılında ölümüne kadar Suriye'yi yöneten Hafız Esad'ın heykellerini yıktı ve Esad karşıtı sloganlar attı.

Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor

Protestolara tanıklık eden ve isminin açıklanmasını istemeyen sahil kesimindeki bir Nusayri, protestoların barışçıl yapısından etkilendiğini ve şu ana çok az mezhepsel gerginlik yaşandığını bildirdi.

Nusayri, "Böyle devam ederse, endişelenecek çok az neden var. Bu, Libya modeline gitmediğimiz ve korkmamız gerektiği söylenen her şeyin doğru olmadığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor

NUSAYRİLER KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİYOR

Humus'u ele geçiren muhaliflerin şehirdeki hükümet binaları ve güvenlik şubelerini aradığını ancak bunları yağmalamadığını veya mallara zarar vermediğini söyleyen bölge sakinleri, bunun üzerine rahatlama hissettiklerini belirtti.

SON DAKİKA