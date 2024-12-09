Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor

Protestolara tanıklık eden ve isminin açıklanmasını istemeyen sahil kesimindeki bir Nusayri, protestoların barışçıl yapısından etkilendiğini ve şu ana çok az mezhepsel gerginlik yaşandığını bildirdi.

Nusayri, "Böyle devam ederse, endişelenecek çok az neden var. Bu, Libya modeline gitmediğimiz ve korkmamız gerektiği söylenen her şeyin doğru olmadığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.