Giriş Tarihi: 09.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
11:45
Suriye’de barış ortamı hakim: Esad rejimi dönemindeki mezhep çatışmaları sonlanıyor
Suriye'de dün itibarıyla Beşar Esad rejimi sonlandırıldı. Şam'da kurulacak yeni bir hükümet için çalışmalara başlandı. Yaşanan olaylardan dolayı tedirgin olan bazı eski rejim destekçileri bundan sonra durumlarının ne olacağı konusunda endişeye kapıldı. Ayrıca bölgede bir mezhep çatışması doğması da korkular arasındaydı. Ancak kanlı lider Esad'ın aksine muhalifler Nusayrileri rahatlatan adımlar gerçekleştirip ülkede barış ortamını tesis etti.