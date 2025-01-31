Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! "PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı"

"PKK, SURİYELİLERE DOĞRULTULAN BİR SİLAHTIR"

Eylemde göstericiler, "PKK, Suriyelilere doğrultulan bir silahtır", "Biz Kuzeydoğu Suriye değil; Rakka, Haseki ve Deyrizoruz", "PKK'nın ırkçılığı=Esad'ın ırkçılığı" yazılı pankartlar taşıdı.