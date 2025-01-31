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Haberler Galeri Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! "PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı"
Giriş Tarihi: 31.01.2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:41

Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! "PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı"

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda düzenlenen gösteride, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) protesto edildi. Çok sayıda Suriyelinin katıldığı gösteride, "PKK Suriyelilere doğrultulan bir silahtır", "Biz Kuzeydoğu Suriye değil; Rakka, Haseke ve Deyrizoruz", "PKK'nın ırkçılığı=Esad'ın ırkçılığı" yazılı pankartlar açıldı.

AA
İHA
Suriye’de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülkede birlik, beraberlik ve huzur mesajları veriyor.

Suriye’de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı

TERÖR ÖRGÜTLERİ PROTESTO EDİLDİ

Ülkede herhangi bir terör örgütüne izin verilmeyeceği yönünde açıklamalar gelirken, başkent Şam'da bugün terör örgütleri protesto edildi.

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Suriye’de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı

Emevi Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, attıkları sloganlarla terör örgütü PKK/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri'ne tepki gösterdi.

Suriye’de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı

"PKK, SURİYELİLERE DOĞRULTULAN BİR SİLAHTIR"

Eylemde göstericiler, "PKK, Suriyelilere doğrultulan bir silahtır", "Biz Kuzeydoğu Suriye değil; Rakka, Haseki ve Deyrizoruz", "PKK'nın ırkçılığı=Esad'ın ırkçılığı" yazılı pankartlar taşıdı.

Suriye’de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı
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