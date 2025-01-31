Giriş Tarihi: 31.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
22:41
Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG ve SDG protestosu! "PKK’nın ırkçılığı=Esad’ın ırkçılığı"
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda düzenlenen gösteride, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) protesto edildi. Çok sayıda Suriyelinin katıldığı gösteride, "PKK Suriyelilere doğrultulan bir silahtır", "Biz Kuzeydoğu Suriye değil; Rakka, Haseke ve Deyrizoruz", "PKK'nın ırkçılığı=Esad'ın ırkçılığı" yazılı pankartlar açıldı.