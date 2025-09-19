Giriş Tarihi: 19.09.2025 10:59
Tel Aviv’den GKRY’de tehlikeli hamle: İsrail’in radarında Türkiye mi var? ‘Siyonistler Güney Kıbrıs’ta yeni bir cephe açtı’
İsrail'in Katar'da Hamas'a düzenlediği saldırının yankıları sürerken, Siyonistlerin bir sonraki hedefinin hangi ülke olacağı sorusu gündeme geldi. Özellikle yakın zamanda Tel Aviv'in GKRY'ye gelişmiş hava savunma sistemleri göndermesi yeni soru işaretleri doğurdu. Eurasian Times haber sitesi, İsrail'in yeni adımının arka planı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.