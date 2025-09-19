Tel Aviv’den GKRY’de tehlikeli hamle: İsrail’in radarında Türkiye mi var? ‘Siyonistler Güney Kıbrıs’ta yeni bir cephe açtı’

Sistem, 15 km (kısa menzil), 35 km (orta menzil), 70 km (uzun menzil) ve 150 km (uzatılmış menzil) olmak üzere dört farklı füze varyantına sahiptir. Böylece tek bir sistemle çok katmanlı savunma ağı oluşturulabiliyor.

Eurasian Times'a göre füzeler 150 km menzile kadar tehditleri vurabiliyor olsa da radarın gözetleme kapasitesi 460 km'ye kadar çıkıyor. Haber sitesi, bu "gözetleme şemsiyesi" ile Türk hava sahasının derinliklerine bakılabildiğini iddia etti.