Tel Aviv’den GKRY’de tehlikeli hamle: İsrail’in radarında Türkiye mi var? ‘Siyonistler Güney Kıbrıs’ta yeni bir cephe açtı’

İsrail'in Katar'da Hamas'a düzenlediği saldırının yankıları sürerken, Siyonistlerin bir sonraki hedefinin hangi ülke olacağı sorusu gündeme geldi. Özellikle yakın zamanda Tel Aviv'in GKRY'ye gelişmiş hava savunma sistemleri göndermesi yeni soru işaretleri doğurdu. Eurasian Times haber sitesi, İsrail'in yeni adımının arka planı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine saldırı gerçekleştirmesinin ardından Tel Aviv yönetiminin sınır tanımaz hukuksuzluğu yeni bir boyuta taşınmıştı. İsrail'in saldırganlığı bölgedeki hangi ülkenin yeni hedef olacağı sorularını gündeme getirirken, yakın zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rum basınına göre, İsrail GKRY'ye Barak MX hava savunma sistemleri teslim etti.

İSRAİL'İN SESSİZ SEVKİYATI

Son gelişmelerin ardından The Eurasian Times haber sitesi, Siyonistlerin bu yeni hamlesinin perde arkası hakkında dikkat çeken bir analiz habere imza attı.

Eurasian Times, bölgedeki artan gerilim ortamında, İsrail'in geçen hafta GKRY'ye gelişmiş hava savunma sistemlerini sessizce teslim ettiğini belirtti. Bunun, Aralık 2024'ten sonraki ikinci sevkiyat olduğu ifade edildi.

HAVA ÜSSÜ ÇEVRESİNE KONUŞLANDIRILACAK

GKRY merkezli Reporter sitesi, 150 km menzile kadar hedefleri burabilen Barak MX'in, Limasol Limanı üzerinden Güney Kıbrıs'a getirildiğini, sistemin tamamen teslim edildiğini ve bu yıl içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini doğruladı.

Yunanistan merkezli Greek City Times gazetesine göre ise sevkiyat, Limasol limanına ulaştı ve Baf havalimanındaki Andreas Papandreou Hava Üssü çevresine konuşlandırılacak.

Her ne kadar İsrail veya GKRY'den resmi bir açıklama gelmese de Limasol limanında Barak MX teslimatını gösterdiği iddia edilen bir video sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

İKİNCİ PARTİ TESLİMAT

Daha önce de Aralık 2024'te, uluslararası haber ajansı Reuters, GRKY'nin İsrail'den Barak MX hava savunma sistemini teslim aldığını bildirmişti. O dönemde de resmi bir açıklama olmamıştı; ancak Rum medyası, GKRY hükümetinden üst düzey kaynaklara dayandırarak teslimatı doğrulamıştı.

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, o dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Tek söyleyebileceğim şey, Güney Kıbrıs'ın caydırıcı gücünü artırmak için gerekli olan her şeyi yapıyoruz ve yapacağız. Çünkü biz sadece işgal altındaki bir ülke değiliz, aynı zamanda özel jeostratejik öneme sahip bir bölgede bulunan bir Avrupa Birliği (AB) üyesiyiz."

"TÜRK HAVA SAHASI GÖZETLENEBİLİYOR"

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından 2018'de tanıtılan Barak MX, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri ve karadan karaya füzeler dahil olmak üzere birden fazla tehdidi aynı anda etkisiz hale getirebilen modüler bir hava savunma sistemidir.

Sistem, 15 km (kısa menzil), 35 km (orta menzil), 70 km (uzun menzil) ve 150 km (uzatılmış menzil) olmak üzere dört farklı füze varyantına sahiptir. Böylece tek bir sistemle çok katmanlı savunma ağı oluşturulabiliyor.

Eurasian Times'a göre füzeler 150 km menzile kadar tehditleri vurabiliyor olsa da radarın gözetleme kapasitesi 460 km'ye kadar çıkıyor. Haber sitesi, bu "gözetleme şemsiyesi" ile Türk hava sahasının derinliklerine bakılabildiğini iddia etti.

ALÇAK İFADELERLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Barak MX'in GKRY'ye tesliminden hemen önce, sistemi üreten şirketin eski dış ilişkiler başkan yardımcısı Shay Gal provokatif bir makale kaleme aldı. Makalede, İsrail'in GKRY'ye yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi ve Kuzey Kıbrıs'tan Türk kuvvetlerini çıkarmak için askeri planlar yapması gerektiği yazıyordu.

Gal skandal yazısında şunları söyledi: "İsrail, Yunanistan ve GKRY ile koordineli olarak Kuzey Kıbrıs'ı kurtarmak için bir ihtiyat operasyonu hazırlamalıdır. Böyle bir operasyon, Türkiye'nin ana karadan yapacağı takviyeleri engeller, KKTC'deki hava savunma sistemlerini ortadan kaldırır, istihbarat ve komuta merkezlerini yok eder ve nihayetinde Türk kuvvetlerini adadan çıkararak uluslararası alanda tanınan GKRY'nin egemenliğini yeniden tesis eder."

Gal ayrıca, İsrail'in KKTC'ye saldırması durumunda NATO'nun 5. Madde'yi (karşılıklı savunma) devreye sokmayabileceğini öne sürdü.

"İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BİR CEPHE AÇTI"

Eurasian Times, Orta Doğu'da İsrail'in saldırganlığı artarken, Tel Aviv'in sessizce Barak MX'i GKRY'ye transfer ettiğini, sistemin önümüzdeki aylarda Güney Kıbrıs'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Eurasian Times, Barak MX'lerin GKRY'ye konuşlandırılmasına ilişkin, "Açıkça görülüyor ki İsrail, Güney Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açmış durumda." ifadelerini kullandı.

Haberde, Suriye'deki nüfuz mücadelesi ve Türkiye'nin Hamas'a verdiği desteğin ardından, şimdi de GKRY meselesinin Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri daha da gerdiği yorumu yapıldı.

Eurasian Times ayrıca, İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olma ihtimaline karşın Ankara'nın teyakkuz halinde olduğunu bildirildi.