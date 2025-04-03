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Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 13:58

Trump’ın kararı ayağa kaldırdı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ticaret düzenine saldırıyor!

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump dün ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergileri getiren kararnameyi imzaladı. Ses getiren karar sonrası dünya liderlerinden sesler yükseldi. Panik yaratan kararın ardından Trump "ticaret düzenine saldırmakla" suçlandı.

AA
Trump’ın kararı ayağa kaldırdı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ticaret düzenine saldırıyor!

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump dün ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergileri getiren kararnameyi imzaladı. Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ile 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı.

Trump’ın kararı ayağa kaldırdı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ticaret düzenine saldırıyor!

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

Bu tarifeler kamyonet, motor, lityum pil, lastik ve amortisör gibi diğer parçaları etkileyecek. Küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek bu durum, geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı tedbirler açıkladı.

Trump gümrük vergileriyle ABD'nin süregelen ticaret açığıyla mücadele etmeyi ve gelir elde etmeyi amaçlıyor. Ekonomistler, gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi yavaşlatabileceği, resesyon riskini artırabileceği ve ortalama bir ABD'li ailenin yaşam maliyetini binlerce dolar artırabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik son kararının, Kovid-19 sonrası enflasyon oranı artışından zar zor kurtulan, rekor borç yükü altında ezilen ve jeopolitik çekişmelerden baskılanan dünya ekonomisinin gücünü daha da azaltabileceği belirtiliyor.

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Trump’ın kararı ayağa kaldırdı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ticaret düzenine saldırıyor!

ALMANYA

Kararın ardından dünya liderlerinden de açıklamalar gecikmedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ı küresel ticaret düzenine saldırmakla suçlayarak, Trump'ın gümrük tarifeleri kararının temelde yanlış olduğunu ve bundan küresel ekonominin zarar göreceğini söyledi.

Scholz, Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinden sonra başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesini değerlendirdi. Trump'ın açıkladığı kapsamlı gümrük vergilerini ciddi bir ekonomik hata olarak nitelendiren Scholz, Trump'ın tarife kararının temelde yanlış olduğunu ve küresel ekonominin bundan olumsuz etkileneceğini savundu. Trump'ı ticaret düzenine saldırmakla suçlayan Scholz, "Bu, tüm dünyada refah oluşturan ve esasen Amerikan çabalarının sonucu olan ticaret düzenine yapılan bir saldırıdır. Bunun sonucunda tüm küresel ekonomi zarar görecektir." dedi. Avrupa Birliği'nin (AB) 450 milyon tüketicisiyle dünyanın en güçlü tek pazarına sahip olduğuna dikkati çeken Scholz, "Bu da bize bir ticaret savaşını önlemek için ABD hükümetiyle görüşmeler yapma gücü vermektedir." ifadelerini kullandı.

Trump’ın kararı ayağa kaldırdı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ticaret düzenine saldırıyor!

"ÇIKARLARIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Scholz, Avrupa'nın serbest ticareti savunmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Biz çatışmaya değil işbirliğine bağlıyız. Avrupa'nın çıkarlarımızı savunacağız. Avrupa, ABD'nin kararına birlik içinde, güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verecektir." dedi.

AVUSTRALYA

Trump'ın kararıyla, Avustralya, ABD'ye yapılacak tüm ihracatlarında yüzde 10'luk gümrük vergisine tabi tutulacak. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın tarifelerinin "oldukça yersiz" olduğunu belirtti.

Tarifelere karşılık verilmeyeceğinin altını çizen Albanese, "ABD'nin gümrük tarifelerinin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bu hem iki ulusun ortaklığının temeline aykırı hem de bir dostun yapacağı bir hareket değil." dedi.

Trump’ın kararı ayağa kaldırdı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ticaret düzenine saldırıyor!

YENİ ZELANDA

Ulusal basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ülkesinin yüzde 10 vergi uygulanan diğer ülkelere kıyasla daha iyi durumda olduğunu ancak tarifelerin ve ticaret savaşlarının "gidilecek yol olmadığını" söyledi. Yeni Zelanda ihracatına yaklaşık 900 milyon dolarlık gümrük vergisi uygulandığını kaydeden Luxon, "Ne yazık ki bu ABD'li tüketicilere yansıyacak." diye konuştu. Luxon, tarifelerin, ABD'li tüketiciler için daha yüksek fiyatlara, daha yüksek enflasyona ve büyümenin yavaşlamasına sebep olduğuna işaret ederek dünya genelinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Yeni Zelanda'nın ABD'den ithal edilen mallara yüzde 20 gümrük vergisi uyguladığı iddiası üzerine ABD'li yetkililerle görüşeceğini belirten Luxon "Bu rakamın nasıl hesaplandığını anlamıyoruz." dedi.