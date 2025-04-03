Trump’ın kararı ayağa kaldırdı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ticaret düzenine saldırıyor!

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

Bu tarifeler kamyonet, motor, lityum pil, lastik ve amortisör gibi diğer parçaları etkileyecek. Küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek bu durum, geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı tedbirler açıkladı.

Trump gümrük vergileriyle ABD'nin süregelen ticaret açığıyla mücadele etmeyi ve gelir elde etmeyi amaçlıyor. Ekonomistler, gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi yavaşlatabileceği, resesyon riskini artırabileceği ve ortalama bir ABD'li ailenin yaşam maliyetini binlerce dolar artırabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik son kararının, Kovid-19 sonrası enflasyon oranı artışından zar zor kurtulan, rekor borç yükü altında ezilen ve jeopolitik çekişmelerden baskılanan dünya ekonomisinin gücünü daha da azaltabileceği belirtiliyor.