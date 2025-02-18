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Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:18

Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, İngiliz The Telegraph gazetesi gizli bir raporun ortaya çıktığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için 500 milyar dolarlık gizli bir plan yaptığını öne süren İngiliz gazetenin haberi Ukrayna'da panik yarattı.

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Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

Son dakika haberleri: Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta son dönemde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakereler gerçekleşirken iki ülke temsilcileri Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Görüşmeden çıkacak sonuçlar merak konusu olurken İngiliz basınında yer alan bir haber Ukrayna'da panik yarattı.

Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

İngiliz The Telegraph gazetesi, "Trump'ın Ukrayna'yı baskı altına almaya yönelik gizli planı orta çıktı" başlıklı bir habere imza attı. Buna göre Rusya ile savaşı bitirmek için görüşmeler gerçekleştiren Trump hükümeti, Ukrayna'ya bir "sözleşme" gönderdi.

İngiliz gazetenin haberine göre "Gizli ve Ayrıcalıklı" yazılı belgeler bir hafta önce Ukrayna lideri Zelenskiy'e ulaştı. The Telegraph, 7 Şubat 2025 tarihli karar öncesi sözleşmenin taslağını elde etti. Sözleşmede ABD ve Ukrayna'nın, "çatışmaya düşman tarafların Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmamasını" sağlamak için ortak bir yatırım fonu oluşturmaları gerektiği maddesi yer aldı.

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Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

Buna göre Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık geri ödeme talebinde bulunuyor. Ortak yatırım fonunun, Ukrayna'nın ekonomik kontrolünü Washington'a devreden bir düzenleme niteliğinde olduğu görülüyor.

Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

ABD'nin Ukrayna'nın kritik mineralleri üzerindeki kontrolünü sağlayan planda ayrıca limanlardan altyapıya, petrol ve doğal gazdan ülkenin geniş kaynak tabanına kadar her alanı kapsıyor.

Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

Söz konusu geçirdiği plana göre ABD, Ukrayna'nın doğal kaynaklarından elde edilen gelirlerin yüzde 50'sini ve gelecekte üçüncü taraflara verilecek yeni ruhsatlardan elde edilecek finansal değerin de yüzde 50'sini alacak. Ayrıca ABD, bu gelirler üzerinde "rehin hakkına" sahip olacak.

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