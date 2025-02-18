Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!

İngiliz The Telegraph gazetesi, "Trump'ın Ukrayna'yı baskı altına almaya yönelik gizli planı orta çıktı" başlıklı bir habere imza attı. Buna göre Rusya ile savaşı bitirmek için görüşmeler gerçekleştiren Trump hükümeti, Ukrayna'ya bir "sözleşme" gönderdi.

İngiliz gazetenin haberine göre "Gizli ve Ayrıcalıklı" yazılı belgeler bir hafta önce Ukrayna lideri Zelenskiy'e ulaştı. The Telegraph, 7 Şubat 2025 tarihli karar öncesi sözleşmenin taslağını elde etti. Sözleşmede ABD ve Ukrayna'nın, "çatışmaya düşman tarafların Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmamasını" sağlamak için ortak bir yatırım fonu oluşturmaları gerektiği maddesi yer aldı.