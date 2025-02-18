Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:18
Trump’ın Ukrayna planı ortaya çıktı! Gizli belge panik yarattı: Tüm kontrol ele geçecek!
Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, İngiliz The Telegraph gazetesi gizli bir raporun ortaya çıktığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için 500 milyar dolarlık gizli bir plan yaptığını öne süren İngiliz gazetenin haberi Ukrayna'da panik yarattı.