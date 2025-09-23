Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:19
Türkiye’nin hamleleri İsrail’i panikletti! 'Erdoğan Washington’a güçlü kartlarla geliyor'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği görüşme İsrail medyasının gündeminde olmayı sürdürüyor. İsrail basınına göre Başkan Erdoğan, ABD ile yapılacak zirve öncesinde bölgesel denklemlerde elini önemli ölçüde kuvvetlendirmiş durumda. Bu tablonun Türkiye'nin nüfuzunu artırırken Tel Aviv'in hareket alanını daraltabileceğine dikkat çekildi.