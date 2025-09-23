Türkiye’nin hamleleri İsrail’i panikletti! ’Erdoğan Washington’a güçlü kartlarla geliyor’

TÜRKİYE "STRATEJİK BİR KART"

Habere göre, Türkiye'nin Batı ile ekonomik köprüler kurarken aynı anda Rusya ile enerji ve savunma alanındaki iş birliğini sürdürmesi, onu Moskova ile Washington arasında "stratejik bir kart" haline getiriyor. İsrailli haber sitesi bu denge politikasının, Ankara'ya hem ABD hem de Rusya nezdinde manevra alanı açtığını ve bunun İsrail açısından güvenlik risklerini artırdığını yazıyor.