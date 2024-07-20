Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
11:46
Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar
Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu kutlamaya ev sahipliği yapıyor. 20 Temmuz 1974 tarihinde adada Türklere uygulanan zulmü bitirmek için düzenlenen harekatın yıl dönümü, Rum Kesimi'nde adeta yasla karşılandı. Yunan medyası, Türkiye aleyhinde provokatif başlıklara imza attı.