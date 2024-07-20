Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlama törenleri dolayısıyla Kıbrıs'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik ediyor. KKTC'deki tarihi törende önemli kareler yaşanırken Rum Kesimi'nde ise adeta bir yas havası hakim.