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Haberler Galeri Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 11:46

Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle coşkulu kutlamaya ev sahipliği yapıyor. 20 Temmuz 1974 tarihinde adada Türklere uygulanan zulmü bitirmek için düzenlenen harekatın yıl dönümü, Rum Kesimi'nde adeta yasla karşılandı. Yunan medyası, Türkiye aleyhinde provokatif başlıklara imza attı.

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Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar

Son dakika haberleri: Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti.

Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar

DEVLET ERKANI YAVRU VATAN'DA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 günü saat 06.00'da başlatılan barış harekatının 50. yıl dönümü, Yavru Vatan'da coşkuyla kutlanıyor. Barış çıkarmasının 50. yılında devlet, tam kadro KKTC'de bulunuyor.

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Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlama törenleri dolayısıyla Kıbrıs'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik ediyor. KKTC'deki tarihi törende önemli kareler yaşanırken Rum Kesimi'nde ise adeta bir yas havası hakim.

Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar

RUM KESİMİ'NDE YAS HAVASI HAKİM

Barış harekatını yıllardır "işgal" olarak karalamaya çalışan Rum Kesimi, anma törenlerine gölge düşürmek için büyük çaba sarfediyor. Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, KKTC'deki kutlama törenlerine tepki göstermek üzere Rum Kesimi'ne gittiği biliniyor.

Öte yandan Yunan medyası, birbirinden provokatif manşetlerle nefret tohumları ekmeye devam ediyor.

Yunan medyasında nefret manşetleri! Kıbrıs Barış Harekatı yıl dönümünde provokasyona doymadılar

YUNAN MEDYASINDA NEFRET MANŞETLERİ

Yunan Protothema gazetesi, "Kıbrıs'ın işgalinin üzerinden 50 yıl geçti" başlıklı haberinde çirkin ifadeler kullandı. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıslı Türklere yaşattığı vahşeti görmezden gelen gazete, "Özgür Kıbrıs, 50 yıl önce bugün Türk askerinin tüyler ürperten saldırısına uğradı" ifadelerine yer verdi.

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