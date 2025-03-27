Yunan medyasında Türkiye hazımsızlığı! Lobicilik işe yaramadı: O yanıt şoke etti!

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın gözü, Türkiye ile ABD arasında giderek güçlenen ikili ilişkilerde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyareti, geleceğe yönelik sonuçları bakımından yakından takip edilirken Yunanistan, görüşmeyi en yakından takip eden ülke oldu.