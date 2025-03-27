Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
09:54
Yunan medyasında Türkiye hazımsızlığı! Lobicilik işe yaramadı: O yanıt şoke etti!
Son dakika haberleri: Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü görüşmeler, Yunanistan'da rahatsızlık yaratıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretini yakından takip eden Yunan medyası, Türkiye ile ABD arasında varılabilecek bir F-35 anlaşmasına dair endişe duyduklarını ilan etmişti. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir soru gönderen Yunan gazete, aldığı yanıt karşısında hayal kırıklığına uğradı.