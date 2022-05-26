E okul ne zaman kapanacak 2022? E okula nasıl girilir, karne not ortalaması nasıl hesaplanır? Meb ile karne sorgulama ekranı girişi!

E okul ne zaman kapanacak, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte daha fazla sorulur hale gelmektedir. Milyonlarca öğrenci, karne gününü beklemekte. Aynı zamanda e okul karne not ortalaması nasıl yapılır sorusunu da iletmekteler. Her zaman karne notu hesaplama bir sorun olmuştur. Karne not görüntüleme ve devamsızlık bilgileri, e okul üzerinden gösterilmektedir. Veliler, devamsızlık sorgulama nasıl yapılır sorgulamasını arama motorları üzerinden yapmaktadır. İşte Meb ile e okul karne sorgulama ekranı girişi 2022!