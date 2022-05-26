E okul ne zaman kapanacak 2022? E okula nasıl girilir, karne not ortalaması nasıl hesaplanır? Meb ile karne sorgulama ekranı girişi!

E okul karne not ortalama hesaplama, hem öğrenciler hem de ebeveynleri tarafından aratılmaktadır. E okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile devamsızlık, dönem notları ve başarı ortalamaları görüntülenebiliyor. Yaz tatiline az bir süre kaldı ve bahar dönemi karneleri kısa bir süre sonra verilecek. Öğrenciler de bu sebepten e okul ne zaman kapanacak sorusunu sürekli iletmektedir. İşte e okul hakkında detaylar…