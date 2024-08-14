Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
15:19
SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayınlanan yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesinin detayları ortaya çıktı. Buna göre; ilk okullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak. İşte son dakika haberinin detayları…