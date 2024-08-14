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Haberler Galeri SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:19

SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayınlanan yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesinin detayları ortaya çıktı. Buna göre; ilk okullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesinin detaylarına ulaşıldı.

SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI BENİMSENECEK

TRT'de yer alan habere göre; ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

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SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek. Okul-aile iş birliği güçlendirilecek.

SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

SON DAKİKA: MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!

ZORUNLU ÜCRET ALINMAYACAK

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

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