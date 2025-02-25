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Haberler Galeri 2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:39

2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri

Üniversite sınavına hazırlanan birçok aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının bitiş tarihine yoğunlaştı. Üniversiteye girişin ilk aşaması olan bu sınav, 21-22 Haziran 2025'te üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS başvuru süreci ise 6 Şubat 2025'te başladı. Peki, üniversite sınavı başvuruları hangi tarihte sona erecek? İşte, 2025 YKS için son başvuru günü…

2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında sona yaklaşılıyor. 6 Şubat 2025'te başlayan süreçte binlerce aday başvurusunu tamamlarken, henüz işlem yapmayanlar "YKS başvuruları hangi tarihte bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından belirlenen TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri ile sınav ücretleri hakkında detaylar

2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri

2025 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre; YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2025 Perşembe itibarıyla başladı ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

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2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI!

ÖSYM sınav tarihlerinin belli olmasıyla beraber üniversite sınavı başvuru takvimi açıklandı. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınav başvuru ücreti netlik kazandı.

Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle başvurularını bildirecek. Başvuru ekranında adaylar, sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri başvuru sürecinde belirleyebilecek.

YKS 2025 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 BELLİ OLDU MU?
YKS başvuru ücretleri belli oldu. YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 450 TL olarak açıklandı.

2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri

2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

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