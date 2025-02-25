Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
11:39
2025 YKS SINAV BAŞVURU SON TARİHİ! Üniversite sınavı hangi tarihte? YKS AYT, TYT,DT oturum bilgileri
Üniversite sınavına hazırlanan birçok aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının bitiş tarihine yoğunlaştı. Üniversiteye girişin ilk aşaması olan bu sınav, 21-22 Haziran 2025'te üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS başvuru süreci ise 6 Şubat 2025'te başladı. Peki, üniversite sınavı başvuruları hangi tarihte sona erecek? İşte, 2025 YKS için son başvuru günü…