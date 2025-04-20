Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
12:18
2,9 trilyon liralık ticaret mercek altında! Bakan Şimşek açıkladı: İleri analiz teknikleri uyguluyoruz
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 500 bin mükellefi taradı ve 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 binini riskli buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ileri analiz teknikleri uyguladıklarını vurgulayarak "Amacımız, ileri analiz teknikleri, saha denetimleri ve izaha davet mekanizmasıyla vergiye gönüllü uyumu artırmak." ifadelerini kullandı.