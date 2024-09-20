7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda 7 maddede deprem bölgesinde kentsel dönüşüm süreci şöyle anlatıldı:



1) Kentsel dönüşüm çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yürütülür.