Giriş Tarihi: 20.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
12:02
7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını madde madde açıkladı. İnşaatların hızlandırılması ve sürecin aksamaması için tüm taşınmazların geçici olarak Hazine emanetine alındığı vurgulayan Bakanlık, İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut/iş yerinin teslim edildiğinin, isteyene de taşınmazlarının güncellenmiş bedelinin ödendiğini bildirdi.