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Giriş Tarihi: 20.09.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:02

7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını madde madde açıkladı. İnşaatların hızlandırılması ve sürecin aksamaması için tüm taşınmazların geçici olarak Hazine emanetine alındığı vurgulayan Bakanlık, İnşaat bitince isteyen hak sahibine konut/iş yerinin teslim edildiğinin, isteyene de taşınmazlarının güncellenmiş bedelinin ödendiğini bildirdi.

7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda 7 maddede deprem bölgesinde kentsel dönüşüm süreci şöyle anlatıldı:

1) Kentsel dönüşüm çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yürütülür.

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7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

2) Başkanlık, kentsel dönüşüm alanlarında, vatandaşın bir an evvel yeni konutlarına yerleşebilmesi için plan, proje, ruhsat ve izin işlemlerini hızlandırır.

7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

3) Sürecin tek elden yönetilmesi için tüm taşınmazlar geçici olarak Hazine adına tescil edilip devlet emanetine alınır.

7 maddede kentsel dönüşüm süreci! Bakanlık tek tek açıkladı: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

4) Yeni yapının inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenir.

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